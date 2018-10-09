Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında konuştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDevlet Bahçeli MHP grup toplantısında konuştu
GeriGündem Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında konuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    7
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
09.10.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında konuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    7
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında, "ABD’nin güven vermeyen samimi olmayan tutumuna bakarak terörle mücadeleyi sürdüremeyiz. ABD başkanı Türkiye’yi tek kullanımlık çay poşeti gibi gördüğü beraberce kılıç dansı yaptığı ülkelerle karıştırmasın. ABD Başkanı sorumsuz ve şuursuz tavrıyla nifak saçmaktadır" dedi.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

Vatanımızda gözü olanlar geleceğimize pranga vurmaya kalkanlar içine düştükleri durumun ağır faturasına katlanmıştır. Bugüne kadar amaçlarına vasıl olamamışlardır. Terörizmi milletimizle hesaplaşma vasıtası görenler Türkiye’nin ne gerçek dostu ne de müttefikidir. Türk milleti teröre boyun eğmez, eğmemiştir.

Batman’da 8 kahramanımız şehit düştü. Yurdumuzun her köşesi mateme büründü. Bizim için uzman çavuşların kadroya alınması, özlük haklarının düzeltilmesi tarihi ve milli bir hedeftir. Kahramanlar mahcup kalamaz, yüz üstü bırakılamaz.

Türkiye terörle mücadelesini haklı yollarla sürdürmektedir. Milli bekamızın güvencede kalmasını buna bağlıdır.

Kandil’de nefret kuluçkasına yatan terör elebaşlarını niye yakalanamaz. Biz bu katillerin kökünün tümden kazınmasını istiyoruz. PKK’nın 5 tepe yöneticisinin haklarından gelmek, döktükleri kanın hesabını sormak bugün olmayacaksa ne zaman olacaktır. FETÖ’cüler yabancı ülkelerden teker teker getirilirken PKK terör örgütünün yöneticileri neden getirilmesin. Şerefsizlere hayat neden zindan edilmesin.

Fırat’ın doğusundaki terörist yapılanmasına sessiz kalınırsa vatan çok ciddi belirsizliklerin ortasına düşer. Türk devleti Fırat’ın doğusuna kilitlenmiştir bu önemli bir gelişmedir.

“ABD BAŞKANI SORUMSUZ VE ŞUURSUZ TAVRIYLA NİFAK SAÇMAKTADIR”

Hani teröristler Menbiç’i terk edeceklerdi. Açıktan kazılan çukurlar neyin nesidir? ABD, terör örgütü PYD-PKK’ya silah takviyesine devam etmektedir. ABD’nin güven vermeyen samimi olmayan tutumuna bakarak terörle mücadeleyi sürdüremeyiz. ABD başkanı Türkiye’yi tek kullanımlık çay poşeti gibi gördüğü beraberce kılıç dansı yaptığı ülkelerle karıştırmasın.
ABD Başkanı sorumsuz ve şuursuz tavrıyla nifak saçmaktadır.

KAYIP GAZETECİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetini merak etmekteyiz. Türkiye mafya vari yöntemlerin, örtülü operasyonların geçiş güzergahı değil. Suç varsa gereği derhal yapılmalıdır.

“AMAÇ EKONOMİK SURLARI İNFİLAK ETTİRMEK”

Türkiye ekonomisini çökertmeyi hedefliyorlar. Sermaye çevrelerine yıkım emri verdiler. 12’i Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan o gecede kudurmuş gibi üzerimize saldırdılar. Döviz operasyonlarını devreye soktular. Amaç ekonomik surları infilak ettirmek. Tehlike geçmiş değildir. Milli birlik ve dayanışma ruhu direnmeli. Mesele az yedim, çok yedim meselesi değildir. Mesele vatandır, ekonomik bekadır.

“KÖKÜNÜ İNKAR ETMİŞ MAHLUKLARDAN DEĞİLİZ, SİYASETİMİZ MİLLİDİR”

Türkiye’nin küresel abluka ile kan kaybettiği bu ortamda biz de sele kapılıp ekonomik operasyondan medet mi umsaydık. Kökünü inkar etmiş mahluklardan değiliz, siyasetimiz millidir. Duruşumuz nettir.
Türkiye ekonomisinde sorun yok demedik. Buna karşılık teklif ve temennilerimizi de paylaştık. Ancak bu ülke hepimizin.

“MCKİNSEY’İN YENİ BİR IMF OLMADIĞINI DA SÖYLEDİK”

McKinsey bir denetim ve danışmanlık şirketidir. Akıl ve irade milli olduktan sonra görüşlere ister uyar ister iade edersiniz. McKinsey’in yeni bir IMF olmadığını da söyledik.

“MCKİNSEY DİYE BİR DERDİMİZ YOKTUR”

Türkiye, kötürüm siyasi dile mahkum değildir. McKinsey diye bir derdimiz yoktur. Durduğumuz yer Türkiye’dir. CHP’si HDP’si gitsinler derdini Cibali Karakolu’na anlatsınlar.

AKŞENER'E SERT SÖZLER

Geçen hafta İP Genel Başkanı'nın sözleri zinicirleme tepki ve olaylara neden olmuştur. Bundan rahatsız olduğumuz çok açıktır. Bu şahıs, MHP'ye, imal ettiği zehri kusmuştur. Burada dile getireceklerimden oradaki eski ülküdaşlarımız muaftır. Kulağına kim fısıldamışsa, kimler tembihlemişse ilk grup toplantısında son derece saldırgan bir tutum sergilemiştir. Saray yancısı, saray paspası, küçük ortak dedi...

İp Parti Genel Başkanı sosyal medyadan şahsımı etiketleyip adres verecek kadar çıldırmış, gözü dönmüştür. Bu davet pis bir davetti, tehlikeli bir meydan okumaydı. Türk'ün töresidir, davet varsa, icabet eden de çıkacaktı, gerçekten çıkmıştır. Üsküdar teşkilatımız bu kişinin evinin önünde demokratik ve her zaman olabilecek protestolarını yaptılar. Fakat Üsküdar ilçe başkanımızı ve yönetimini, il teşkilatımıza ve Genel Merkezimize haber vermeden bu eylemi yaptığından dolayı bekletmeden görevden aldık.

İşin tuhaf yanı, İP Genel Başkanı'nın evinde füguranların yerini almasıydı. Olan bitenin kayda alınması gözden kaçmamıştır. Kamerayı tutan el kimdir, hangi gaye ile orada toplanmışlardır.

Üsküdar’da hiçbir Türk kadınının heveslenmeyeceği meydan okumalara şahitlik edildi. Bu nasıl şuursuzluktur.

Üsküdar vakasıyla MHP ahlaksızca yargılanmak istenmiştir.

MHP şehit ocağıdır, yancı ve paspas değildir. MHP, Türkiye’nin son kalesidir. Lastik adamlarla işi olmayacaktır. Aksini söyleyenler edepsiz ve terbiyesizdir.

Biz kum torbası değiliz. Ayağımıza basanı uyarıyoruz, aklınızı başından alırız. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    7
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

THY pilotu: Yolcumuz kusuyor, inişi iptal etme durumumuz var

TEM'de milyonluk kaza! Araçlar birbirine girdi

Türkiye'nin en şanslı damatları! Önce kızlarını aldılar...

Böyle vicdansızlık görülmedi! Boyu uzun diye...