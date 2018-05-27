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    Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı tarihin akışını değiştirecek

    ANKARA
    27.05.2018 - 19:54 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milliyetçi-ülkücü hareketin devletin dara düştüğü her dönemde üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirterek, “Cumhur İttifakı, 2023’ün güçlü Türkiyesini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir” dedi.

    Bahçeli dün Kızılcahamam’da Ülkücü Şehitleri Anma Günü’nde özetle şunları söyledi: “Bizim çağın dar kalıplarına sığmayan ülkülerimiz, güdük ve güdümlü akılların alamayacağı hedeflerimiz vardır. Bizim Kızılelma ülkümüz vardır. Türk milletinin istikbal ve istiklalini korumak, geleceğin güçlü ve büyük Türkiyesini kurmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Devlet ve milletimizin bekasını teminat altına almak, iç ve dış tehditlere karşı uyanık olmak geçmişe karşı borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur.

    15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimiyle istediğini elde edemeyenlerin, ülkemizi ekonomik, siyasi ve sosyal ablukaya alma çabaları kırılacak ve art niyetler Allah’ın izniyle sonuçsuz bırakılacaktır. Aziz milletimizin vicdanında doğan Cumhur İttifakı 2023’ün güçlü Türkiyesini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir.

    BİZİM MAZİMİZDE SİYASİ KÖRLÜK YOK

    Milliyetçi-ülkücü hareket devletimizin ve milletimizin dara düştüğü her dönemde üzerine düşen tarihi vazifeyi yerine getirmekten imtina etmemiştir. Bizim mazimizde vatanı ve milleti geri planda tutan siyasi körlük hiçbir zaman olmamıştır. Siyasi ikballerle oyalanacak tıynetimiz yoktur.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , mhp , devlet bahçeli , gündem
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