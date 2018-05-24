Devlet Bahçeli çakıcı'ya gitti

Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda genel af çağrısında bulunmuştu. Bahçeli, bu çağrıyı yaparken Çakıcı ile ilgili, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözükara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?” demişti.



19 Mayıs’ta rahatsızlanan Çakıcı, ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, yaralamaya azmettirmek, araba kurşunlamak, cinayete azmettirmek ve Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten hükümlü bulunduğu Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi’nden hastaneye kaldırıldı. Bahçeli, Çakıcı’nın rahatsızlanması üzerine önce Ankara il teşkilatından bir heyet gönderdi, ardından dün de kendisi ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli, Çakıcı’ya bir de tespih hediye etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ziyaretin fotoğrafını “MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, rahatsızlanan Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret ediyor” notunu düşerek sosyal medyadan paylaştı.