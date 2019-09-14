Devlet Bahçeli: Bolton zihniyeti tasfiye edilmiştir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Erzincan’da konuştu
İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:
Mehmetçik vurdukça hainler dağılmış evlatları dağa kaçırılan annelere cesaret gelmiştir.
HDP milletvekilinin çatışma sürecek sözleri Anayasa’ya aykırıdır. Hukuk dahilinde hak ettiği cevabı almalıdır.
Fırat nehri boyunca gereği yapılmalıdır.
ABD PKK’nın derdine düşerse Fırat’ın doğusuna milletin iradesi, mührünü vurmalıdır.
Münbiç’teki yanlışın tekrarı doğru değildir.
Bolton zihniyeti tasfiye edilmiştir.
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