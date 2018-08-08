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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
08.08.2018 - 06:45, Son Güncelleme:

Devlet Arşivleri Başkanlığı'na Uğur Ünal atandı

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Devlet Arşivleri Başkanlığı'na Uğur Ünal atandı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’inci ve 3’üncü maddeleri uyarınca Prof. Dr. Uğur Ünal atandı.

Daha önce de Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Uğur Ünal, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1999-2006 yılları arasında araştırma görevlisi, 2006-2009 yılları arasında öğretim görevlisi, 2009-2010 yılları arasında yardımcı doçent doktor, 2010-2012 yılları arasında da doçent doktor olarak görev yaptı. Üniversitede lisans ve lisansüstü düzeyde “Türk Yenileşme Tarihi”, “Osmanlı Paleografyası”, “Osmanlı Diplomatikası”, “Türk Eğitim Tarihi” ve “Osmanlı Devleti Dış Politikası” derslerini veren Ünal, 5 Ocak 2012 tarihinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Yakınçağ Osmanlı Tarihi alanında çalışmaları bulunan Ünal’ın Osmanlı Devleti’nin askeri sistemi, eğitim kurumları ve yenileşme dönemi ıslahatları üzerine 10 kitabı, yerli ve yabancı akademik dergilerde birçok makalesi ve bildirisi bulunuyor. İngilizce bilen Ünal evli ve üç çocuk babası.

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