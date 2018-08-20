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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
20.08.2018 - 21:23, Son Güncelleme:

‘Devlet arşivi’ uyarısı: Uzman tarihçi Tapu Kadastro’da!

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
‘Devlet arşivi’ uyarısı: Uzman tarihçi Tapu Kadastro’da!

Devlet Arşivleri Başkanlığı’na bağlı konusunun uzmanı 524 kütüphanecinin 300’ü farklı kurumlarda görevlendirildi. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, “Osmanlı Arşivi’nde tasnif edilmeyi bekleyen milyonlarca belge varken bu uygulamanın mantıklı açıklaması yok” diyor.

TÜRK Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal ve CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanlığı’na ‘başkanlık’ olarak bağlanan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’yle ilgili personel uyarısında bulundu. Konuyla ilgili Meclis’e soru önergesi veren Antmen, geçiş sürecinde 524 arşiv personelinin 300’ünün farklı kurumlara gönderildiğini, 30 yıllık çalışanın SGK’da, Ortadoğu uzmanı tarihçinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde görevlendirildiğini hatırlatırken Kartal da geçiş süreciyle ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

MİLLETİN HAFIZASI
“Konusunun uzmanı kütüphaneciler yeniden yapılanan Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan tasfiye edildi. Cumhurbaşkanlığı’nın 16 Temmuz tarihli ve 11 numaralı kararnamesiyle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Devlet Arşivleri Başkanlığı’na dönüştürüldü. Bir milletin hafızası olarak nitelendirilen arşivler, ülkemizde uzun bir süre ihmal edildikten sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün 1984 yılında kurulması ve konusunun uzmanı kişilerin istihdam edilmesiyle birlikte sistematik bir düzene kavuştu. Bugüne kadar 45 milyon evrakın tasnifi, uzmanlar ve kütüphaneciler tarafından tamamlandı. Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması kütüphaneci meslektaşlarımız tarafından da olumlu olarak değerlendirildi. Osmanlı Arşivi’nde tasnif edilmeyi bekleyen hâlâ milyonlarca evrak dururken, kütüphanecilerin ve diğer uzman personelin büyük çoğunluğunun istihdam fazlası olarak nitelendirilerek mesleğiyle ilgili ilgisiz farklı kurumlara atanmasını insanların mağduriyetinden öte ne ile açıklayacağız? Uzman kütüphanecilere en çok gereksinim duyulan bir kurumdan kütüphanecilerin başka yerlere atamak ne akıl ne de mantıkla açıklanabilir.”

300 KİŞİ FARKLI KURUMDA
CHP’li Antmen de konuyu Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi veren Antmen, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan 524 kişiden 300’ü, Devlet Personel Başkanlığı tarafından farklı kurumlara atandığını savunarak şunları kaydetti:

“30 yıldır Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı’nda çalışan Sinan Çuluk, SGK’ya; Ortadoğu uzmanı bir tarihçi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne; Birinci Meclis konusunda uzman bir diğer çalışan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildi. Bu kadro değişiklikleri ve kaydırmaların Türkiye’de yapılan ve yapılacak olan tarih başta olmak üzere bilimsel çalışmalara ciddi zarar verecektir. Görevden alınan tecrübeli arşiv, tarihçi ve bilim insanlarının yerlerine kimler, ne şekillerde atanmıştır? Bu kişilerin özellikleri nedir? Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı bundan sonra çalıştırılacak mıdır? Çalıştırılacaksa ne şekilde, hangi örgütsel yapıyla, hangi ad ile ve kimler tarafından araştırmalara devam edecektir?”

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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