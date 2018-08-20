‘Devlet arşivi’ uyarısı: Uzman tarihçi Tapu Kadastro’da!

TÜRK Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal ve CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanlığı’na ‘başkanlık’ olarak bağlanan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’yle ilgili personel uyarısında bulundu. Konuyla ilgili Meclis’e soru önergesi veren Antmen, geçiş sürecinde 524 arşiv personelinin 300’ünün farklı kurumlara gönderildiğini, 30 yıllık çalışanın SGK’da, Ortadoğu uzmanı tarihçinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde görevlendirildiğini hatırlatırken Kartal da geçiş süreciyle ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

MİLLETİN HAFIZASI

“Konusunun uzmanı kütüphaneciler yeniden yapılanan Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan tasfiye edildi. Cumhurbaşkanlığı’nın 16 Temmuz tarihli ve 11 numaralı kararnamesiyle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Devlet Arşivleri Başkanlığı’na dönüştürüldü. Bir milletin hafızası olarak nitelendirilen arşivler, ülkemizde uzun bir süre ihmal edildikten sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün 1984 yılında kurulması ve konusunun uzmanı kişilerin istihdam edilmesiyle birlikte sistematik bir düzene kavuştu. Bugüne kadar 45 milyon evrakın tasnifi, uzmanlar ve kütüphaneciler tarafından tamamlandı. Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması kütüphaneci meslektaşlarımız tarafından da olumlu olarak değerlendirildi. Osmanlı Arşivi’nde tasnif edilmeyi bekleyen hâlâ milyonlarca evrak dururken, kütüphanecilerin ve diğer uzman personelin büyük çoğunluğunun istihdam fazlası olarak nitelendirilerek mesleğiyle ilgili ilgisiz farklı kurumlara atanmasını insanların mağduriyetinden öte ne ile açıklayacağız? Uzman kütüphanecilere en çok gereksinim duyulan bir kurumdan kütüphanecilerin başka yerlere atamak ne akıl ne de mantıkla açıklanabilir.”

300 KİŞİ FARKLI KURUMDA

CHP’li Antmen de konuyu Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi veren Antmen, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan 524 kişiden 300’ü, Devlet Personel Başkanlığı tarafından farklı kurumlara atandığını savunarak şunları kaydetti:

“30 yıldır Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı’nda çalışan Sinan Çuluk, SGK’ya; Ortadoğu uzmanı bir tarihçi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne; Birinci Meclis konusunda uzman bir diğer çalışan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildi. Bu kadro değişiklikleri ve kaydırmaların Türkiye’de yapılan ve yapılacak olan tarih başta olmak üzere bilimsel çalışmalara ciddi zarar verecektir. Görevden alınan tecrübeli arşiv, tarihçi ve bilim insanlarının yerlerine kimler, ne şekillerde atanmıştır? Bu kişilerin özellikleri nedir? Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı bundan sonra çalıştırılacak mıdır? Çalıştırılacaksa ne şekilde, hangi örgütsel yapıyla, hangi ad ile ve kimler tarafından araştırmalara devam edecektir?”