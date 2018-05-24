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    Bodrum'dan 300 bin liralık yiyecek aldı!

    Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)
    24.05.2018 - 09:59 | Son Güncelleme:

    RUSYA’nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov, dünyanın en büyük 3 yatından biri olan, 144 metrelik, 300 milyon dolar değerindeki 'Ocean Victory' ile dün Bodrum’a geldi. Rashnikov, helikopteri ve 5 yüzme havuzu bulunan 8 katlı dev yatta dinlenirken, yakınları ise zodyak botlarla koyları gezdi. Yata, Bodrum Limanı’ndaki manavlar ve balıkçılar pazarından yaklaşık 300 bin liralık gıda takviyesi yapıldı.

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    • Çelik kralı Bodrumda
    • Çelik kralı Bodrumda
    • Çelik kralı Bodrumda
    • Çelik kralı Bodrumda

    Yaklaşık 10 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın en zenginleri listesinin üst sıralarında bulunan metal ve çelik kralı Victor Rashnikov, 2014 yılında İtalyan tersanelerinde yaptırdığı, 144 metre uzunluğunda ve 300 milyon dolar değerindeki yatıyla dün Rodos Adası’ndan Bodrum’a geldi.

    Dünyanın en büyük 3 yatı arasında gösterilen, 8 katlı ultra lüks yatın gövdesinin roketatarlara dayanıklı, camlarının kurşun geçirmez özelliklere sahip olduğu belirtildi. Bodrum’a 3 mil uzaklıktaki Kara Ada ile Bodrum Kalesi arasına demirleyen yatta kütüphane, sinema salonu, tenis kortu, üç açık, iki kapalı yüzme havuzu, su sporları merkezi, fitness salonu bulunuyor. Yatta 16’sı özel güvenlik, toplam 40 personelin görev yaptığı öğrenildi.

    300 BİN LİRALIK YİYECEK ALDI 

    Yat, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti. Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Rashnikov’un yatta dinlendiği, yakınlarının ise zodyak bota binerek Bodrum koylarını gezdiği görüldü.

    Yata, Bodrum Limanı’ndaki manavlar ve balıkçılar pazarından yaklaşık 300 bin liralık gıda takviyesi yapıldı. Rashnikov'un yatta olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, yatın bir süre daha ilçede kalacağı, bugün bir grup misafiri ağırlayacağı öğrenildi.

    Etiketler: Viktor Rashnikov , dev yat , gündem
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