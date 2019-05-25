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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.05.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Dev uçağın montajında sona gelindi! Oraya batırılacak...

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EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda batırılacak olan Airbus A330 tipi yolcu uçağının montajında sona gelindi. Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği(ESTAB) Başkanı Süleyman Gürsel Paçaman, turizme katkı sağlayacak uçağın, Haziran ayında törenle batırılacağını söyledi.

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  • Saros Körfezine batırılacak dev yolcu uçağının montajında sona gelindi
  • Saros Körfezine batırılacak dev yolcu uçağının montajında sona gelindi
  • Saros Körfezine batırılacak dev yolcu uçağının montajında sona gelindi
  • Saros Körfezine batırılacak dev yolcu uçağının montajında sona gelindi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin(TANAP) desteğiyle, ESTAB ve Skyair Shop şirketi arasında imzalanan anlaşma gereği, deniz turizmi ve balık çeşitliliğinin artırılması için yapay resif olarak kullanılacak 90 ton ağırlığındaki uçağın parçaları, geçen Mart ayında 6 TIR'la Antalya'dan Keşan'a bağlı İbrice Limanı'na getirildi. Liman girişindeki alanda montajına başlanan uçak,  Haziran ayında tamamlanarak, Saros Körfezi açıklarında tören ile batırılacak.

'PROJE, DALIŞ TURİZMİNE BÜYÜK KATKILAR SUNACAK

ESTAB Başkanı Süleyman Gürsel Paçaman, TANAP ile birlikte yürütülen projenin son aşamasına gelindiğini belirterek, "Uçak, TIR'larla İbrice Balıkçı Barınağı'na getirildi. Uçağımız 90 ton ağırlığında ve 63 metre uzunluğunda. Saros'da yapılacak yapay resif projelerine ESTAB olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Uçak batığı projemiz tamamlandıktan sonra yerli ve yabancı turistlerin bölgemize olan ilgisini arttırmayı hedefliyoruz. Dalış meraklısı tüm yerli ve yabancı turistleri Saros Körfezi'ne davet ediyoruz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz yapay resif projeleri de yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dalış merkezlerine şu an bile uçak batığıyla alakalı rezervasyonlar devam ediyormuş. Bu da bizi memnun ediyor. Proje, dalış turizmine büyük katkılar sunacaktır" dedi.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK UÇAK BATIĞI PROJESİ OLACAK

Uçağın, Haziran ayında Saros Körfezi'nde belirlenen koordinatlara batırılacağını ifade eden Paçaman, "Batık uçak projesi, yapay resif anlamında hem su altı turizmine hem de bölgedeki balıkçılığa önemli katkılar sağlayacaktır. Daha önce başka ülkelerde ve ülkemizde yapılan yapay resif projeleri bize yol gösterici olmuştur. Dünyadaki örneklerine bakıldığında en büyüğü olma özelliğine sahiptir. Bundan öncede gerçekleştirdiğimiz projeler ülke turizmine büyük katkı sağlamıştır" diye konuştu.

 

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