Dev operasyon! Lüks apartman daireleri, metruk binalar, apart ve pansiyonlar...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDev operasyon! Lüks apartman daireleri, metruk binalar, apart ve pansiyonlar...
GeriGündem Dev operasyon! Lüks apartman daireleri, metruk binalar, apart ve pansiyonlar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
EDİRNE (İHA) 
15.10.2018 - 14:26, Son Güncelleme:

Dev operasyon! Lüks apartman daireleri, metruk binalar, apart ve pansiyonlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dev operasyon! Lüks apartman daireleri, metruk binalar, apart ve pansiyonlar...

Edirne’de Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi koordinesinde, mültecilere yönelik huzur operasyonu düzenlendi. Önceden belirlenen adresler arasında yer alan apart, pansiyon ve metruk binalarda yapılan kontrollerde 150’yi aşkın yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı.

11
  • Edirne’de dev ‘mülteci’ operasyonu
  • Edirne’de dev ‘mülteci’ operasyonu
  • Edirne’de dev ‘mülteci’ operasyonu
  • Edirne’de dev ‘mülteci’ operasyonu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edirne Emniyet Müdürlüğü’nün, Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi koordinesinde, Edirne’nin tarihi semti Kaleiçi’nde, yabancı uyruklu şahıslara yönelik huzur operasyonu gerçekleştirildi.

40 YABANCI UYRUKLU ŞAHIS DA EVRAK EKSİK

Polis ekipleri, tarafından gece yarısı gerçekleştirilen uygulama ve kontrollerde, lüks apartman dairelerinden, metruk binalara, apart ve pansiyonlara kadar önceden belirlenen adreslerde tek tek kontroller yapıldı. Yabancı uyruklu şahısların pasaport, kimlik ve ikamet izni evraklarının kontrollerinin yapıldığı uygulamada aralarında kadınlarında bulunduğu 150’yi aşkın yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı. Öte yandan söz konusu operasyona Özel Hareket ekipleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında, eksik evrak beyan eden yabancı uyruklu yaklaşık 40 kişi Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde işlem yapılmak üzere gözetim altına alındı.

HALKTAN POLİSE BÜYÜK DESTEK

Edirne’nin Kaleiçi Semti’nde düzenlenen huzur operasyonuna, bölgede yaşayan mahalle sakinleri de polis ekiplerine büyük destek verdi. Zaman zaman yaşanan münferit olaylardan ötürü özellikle yabancı uyruklu bazı şahısların huzur ve güvenlerini tehlikeye düşürdüğünü dile getiren mahalle halkı, operasyon boyunca polis ekiplerine nerede olabilecekleri, çıkış ve kaçış noktaları ile ilgili de anlık istihbari bilgiler verdi.

CAMDAN KAÇMAK İSTEDİ, İLK MÜDAHALEYİ YİNE POLİS YAPTI

Polis ekiplerinin Kaleiçi Semti’nde gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonda, Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs bulunduğu ikametin camında kaçmak isterken, kırılan cam sonucu elinde kesik meydana geldi. Şahsa ilk müdahaleyi operasyona katılan bir sivil polis gerçekleştirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve can güvenliği için söz konusu operasyonların aksatılmadan kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dışişleri kaynakları: Konsoloslukta bugün arama yapılacak

Şoke eden Adnan Oktar iddiası! 2 yıl önce vahşice öldürülmüştü...

İran Büyükelçiliği önünde hareketlilik

Sosyal medya fenomenine şok! Müstehcenlik suçuna gözaltı