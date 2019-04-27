Dev kurum tarih oluyor
Devlet Personel Başkanlığı, iki ay sonra kapatılıyor. Kamunun tüm personel işlerinden sorumlu olan kurumun, geçen yıl çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kapatılması öngörülmüştü. Bu kapsamda kuruma verilen süre temmuz ayında doluyor. Eğer bir değişiklik yapılmazsa, temmuz ayında Devlet Personel Başkanlığı tarihe karışacak.
Geçen yıl 2 Temmuz’da yayımlanan 703 sayılı kararnameyle, Devlet Personel Başkanlığı’nın kapatılmasıyla ilgili düzenleme yürürlüğe girdi. Kararnamedeki geçici 3. maddede, “Devlet Personel Başkanlığı’na verilen görevler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle anılan başkanlık tarafından yürütülmeye devam olunur. Bu sürenin bitiminde başkanlık kapanmış sayılır. Başkanlık birimlerinin personel, taşınır ve taşınmazlar ve diğer ilgili hususlar bakımından Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına devri, Cumhurbaşkanınca belirlenen makam tarafından yürütülür” denilmişti.
Devlet Personel Dairesi’nin yeniden düzenlenmesiyle 1984 yılında Devlet Personel Dairesi Başkanlığı adını alan kurum birçok önemli çalışmayı yürütüyor. 1980’lerden bu yana kamu kurum ve kuruluşlarının kaldırılması, özelleştirilmesi veya bazı kadroların iptal edilmeleri durumunda açığa çıkan personelin diğer kamu kurumlarına atanması Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılıyor. 1999 yılında Devlet Memurları Sınavı ve 2002 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı sistemi kurularak, merkezi sınav usulüne geçilirken de, Devlet Personel Başkanlığı’na önemli bir görev verildi. Halen bu sınav sisteminin uygulamasıyla, takibini de bu kurum gerçekleştiriyor. Devlet Personel Başkanlığı ayrıca 2010 yılı Anayasa değişikliği ile kamu görevlilerine tanınan toplu sözleşme hakkında da sorumluluk sahibi.
3.1 MİLYON KAMU PERSONELİ
Kurum, 3.1 milyon kamu personelinin tüm süreçlerinden sorumlu bulunuyor. Son açıklanan verilere göre bu 3.1 milyon personelin 2.4 milyonunu memurlar, 17 binini hakim ve savcılar, 131 binini öğretim elemanları, 213 binini sözleşmeli personel, 317 binini işçiler, 19 binini de geçici personel oluşturuyor.
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