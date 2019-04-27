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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hacer BOYACIOĞLU - ANKARA
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dev kurum tarih oluyor

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Dev kurum tarih oluyor

Devlet Personel Başkanlığı, iki ay sonra kapatılıyor. Kamunun tüm personel işlerinden sorumlu olan kurumun, geçen yıl çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kapatılması öngörülmüştü. Bu kapsamda kuruma verilen süre temmuz ayında doluyor. Eğer bir değişiklik yapılmazsa, temmuz ayında Devlet Personel Başkanlığı tarihe karışacak.


Geçen yıl 2 Temmuz’da yayımlanan 703 sayılı kararnameyle, Devlet Personel Başkanlığı’nın kapatılmasıyla ilgili düzenleme yürürlüğe girdi. Kararnamedeki geçici 3. maddede, “Devlet Personel Başkanlığı’na verilen görevler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle anılan başkanlık tarafından yürütülmeye devam olunur. Bu sürenin bitiminde başkanlık kapanmış sayılır. Başkanlık birimlerinin personel, taşınır ve taşınmazlar ve diğer ilgili hususlar bakımından Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına devri, Cumhurbaşkanınca belirlenen makam tarafından yürütülür” denilmişti.
Devlet Personel Dairesi’nin yeniden düzenlenmesiyle 1984 yılında Devlet Personel Dairesi Başkanlığı adını alan kurum birçok önemli çalışmayı yürütüyor. 1980’lerden bu yana kamu kurum ve kuruluşlarının kaldırılması, özelleştirilmesi veya bazı kadroların iptal edilmeleri durumunda açığa çıkan personelin diğer kamu kurumlarına atanması Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılıyor. 1999 yılında Devlet Memurları Sınavı ve 2002 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı sistemi kurularak, merkezi sınav usulüne geçilirken de, Devlet Personel Başkanlığı’na önemli bir görev verildi. Halen bu sınav sisteminin uygulamasıyla, takibini de bu kurum gerçekleştiriyor. Devlet Personel Başkanlığı ayrıca 2010 yılı Anayasa değişikliği ile kamu görevlilerine tanınan toplu sözleşme hakkında da sorumluluk sahibi.

3.1 MİLYON KAMU PERSONELİ

Kurum, 3.1 milyon kamu personelinin tüm süreçlerinden sorumlu bulunuyor. Son açıklanan verilere göre bu 3.1 milyon personelin 2.4 milyonunu memurlar, 17 binini hakim ve savcılar, 131 binini öğretim elemanları, 213 binini sözleşmeli personel, 317 binini işçiler, 19 binini de geçici personel oluşturuyor.

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