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    Dev kalkan balığı şaşırttı, bin TL’ye satıldı

    İHA
    17.03.2018 - 11:28 | Son Güncelleme:

    Karadeniz'de Fatsalı balıkçılar tarafından tutulan dev kalkan balığı bin liraya satıldı.

    Karadeniz açıklarında balıkçılar tarafından tutulan 12 kilo ağırlığındaki dev kalkan balığı görenleri hayrete düşürdü. Balıkçı tezgâhında yerini alan kalkan balığı kilosu 90 TL'den satışa sunuldu. Balıkçılar, uzun süredir bu kadar büyük kalkan balığı yakalanmadığını dile getirerek, "Karadeniz'de bu kadar büyüğüne rastlamadık. Kalkan balığının Karadeniz'de olması mutluluk verici" dediler.

    Kalkan balığını alan Onur Güngör isimli vatandaş ise yaptığı açıklamada, “Bin TL verdim ve İstanbul’da arkadaşıma bu balığı göndereceğim. Uzun zamandır büyük bir kalkan balığı bekliyordum. Gelir gelmez hemen satın aldım” diye konuştu.

    Etiketler: kalkan , kalkan balığı , Ordu , Fatsa , Karadeniz , balıkçı , Onur Güngör , gündem
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