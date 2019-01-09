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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.01.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Dev holdingin CEO’sunu dolandırmak isteyenlere suçüstü

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Dev holdingin CEO’sunu dolandırmak isteyenlere suçüstü

Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sami Çakır’ı ‘FETÖ operasyonu’ yalanıyla dolandırmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Zanlıların Çakır’dan 10 milyon Euro talep ettikleri belirlendi.

Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sami Çakır'ı dolandırmaya çalışan 4 şüpheliye suçüstü yapıldı. Şüphelilerin Sami Çakır'ı arayarak sözde yapılacak bir operasyonu engelleme karşılığında 10 milyon Euro talep ettikleri belirlendi. Şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: Dört şüpheliden biri olan Halil K., Süzer Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda CEO'su Sami Çakır'ın cep telefonunu saat 21.32'de aradı. Kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtarak Sami Çakır'a Türkiye'de yakın zamanda uluslararası ve ulusal çapta bir operasyon düzenleneceğini, Süzer Grubu'nun onursal başkanı Mustafa Süzer'in tüm mal varlığına, Süzer Grubu'na ait şirketlere ve mal varlıklarına el konulacağını, müştekinin ve Mustafa Süzer'in tutuklanacağını, ertesi gün saat 12.00'ye kadar mutlaka Mustafa Süzer ile görüşmek istediğini ifade etti. Sami Çakır, Halil K.'nin görüşme talebini kabul etmedi. Bunun üzerine şüpheli ertesi gün tekrar aramaya devam etti. Sami Çakır şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şüphelinin ısrarlı görüşme talebi sonrası Çakır tarafından Halil K.'ye Süzer Plaza'da bir randevu verildi. Görüşme sırasında, şüphelinin kendisini üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıttığı, Milli İstihbarat Teşkilatı çalışanları ile bağlantılı olduğunu, Süzer Grubu'na yönelik FETÖ ile ilişkilendirilerek bir operasyon yapılacağını, Süzer Grubu'nun mal varlığına el konulacağını, hatta operasyonun görüşmeden önceki cuma günü yapılacağını ancak iptal olduğunu belirttiği kaydedildi.

10 MİLYON EURO İSTEDİ

İddianamede, şüphelinin görüşme esnasında kendisinin ve arkadaşlarının danışmanlık adı altında şirket kurarak birlikte çalışabileceklerini söylediği ve sözleşme yaparak şirkete 10 milyon Euro ödeme yapmalarını istediği kaydedildi. Suçüstü yapılarak gözaltına alınan Halil K., Hüseyin K., Mehmet S. ve Murat G. hakkında 'Kamu Görevlileri ile İlişkisi Olduğundan Bahisle Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık' ve 'Şantaj' suçları kapsamında hapis cezası istendi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (08.01.2019) 2
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