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    Dev gemi, ikinci kez Çanakkale Boğazı’ndan geçti

    Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE (DHA)
    19.06.2018 - 08:50 | Son Güncelleme:

    TÜRKAKIM Doğalgaz Boru Hattı’nın derin sulardaki kısmını döşeme işini yapan dünyanın en büyük inşaat gemisi 'Pioneering Spirit', Çanakkale Boğazı’ndan ikinci kez geçiş yaptı. Dev geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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    • Dünyanın en büyük inşaat gemisi Çanakkale Boğazından geçti
    • Dünyanın en büyük inşaat gemisi Çanakkale Boğazından geçti
    • Dünyanın en büyük inşaat gemisi Çanakkale Boğazından geçti
    • Dünyanın en büyük inşaat gemisi Çanakkale Boğazından geçti

    TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra Hollanda’da bakım ve onarımı yapılan gemi Karadeniz’e doğru dönüş için yola çıktı.

    Yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı gemi, saat 05.30’da Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.

    Pioneering Spirit, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiTÜRKAKIM Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme işini yapan 'Pioneering Spirit', Çanakkale Boğazı'ndan ikinci kez geçiş yaptı. Dev geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. TürkAkım'ın Türkiye'ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra Hollanda'da bakım ve onarımı yapılan gemi Karadeniz'e doğru dönüş için yola çıktı. Yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı gemi, saat 05.30'da Ege Denizinden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 07.50'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağında bulunan ?Dur Yolcu? yazısı önünden geçen dev gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-1', 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-9' ve 'Kurtarma-10' römorkörleriyle Sahil Güvenlik botları eşlik etti.Saat 08.30'da boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu?nu güçlükle dönen geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sahilde dev geminin geçişini meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi.
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    Saat 07.50’de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen dev gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ’Kurtarma-1’, ’Kurtarma-4’, ’Kurtarma-9’ ve ’Kurtarma-10’ römorkörleriyle Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

    Dev gemi, ikinci kez Çanakkale Boğazı’ndan geçtiSaat 08.30’da Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu güçlükle dönen geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sahilde dev geminin geçişini meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi.

    Dev gemi, ikinci kez Çanakkale Boğazı’ndan geçti

     

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    Etiketler: Doğalgaz Boru Hattı , son dakika , haberler
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