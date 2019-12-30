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Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2019 - 09:57,Son Güncelleme:/

Dev dalgalar yüzünden tonlarca ağırlıktaki platform sahile vurdu

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Dev dalgalar yüzünden tonlarca ağırlıktaki platform sahile vurdu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sahiline etkili olan sağanakla birlikte oluşan dev dalgalar, tonlarca ağırlıkta dev platform getirdi.

İlçede etkisini sürdüren sağanakla birlikte denizde yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dev dalgalar nedeniyle de Kahyalar Mahallesi sahiline 6 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda tonlarca ağırlıkta demir platform vurdu.

Vatandaşlar tarafından fark edilen dev platform görenleri şaşırttı. Henüz nereden geldiği belli olmayan platformda su deposu ve basınca dayanıklı hortum da bulunuyor.

Platformun sahilden kaldırılması için çalışma başlatılması beklenirken, ilçe sakinlerinden Mustafa Mustafaoğulları, "Portatif liman, denizdeki dalgalarla Kahyalar sahiline kadar ulaşmış. Tahminime göre 50 tondan fazla ağırlığı var. İçi su dolu. Yetkililere sesleniyorum, platform bir an önce buradan kaldırılsın ve ülke ekonomisine kazandırılsın" dedi.

Dev platformun, denizde iş makinelerinin taşınmasında kullanılan taşıma aracı olduğu tahmin ediliyor.

Dev dalgalar yüzünden tonlarca ağırlıktaki platform sahile vurdu

 

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