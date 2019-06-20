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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.06.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Dev çekirge görenleri şaşırttı

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Dev çekirge görenleri şaşırttı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde çiftçiler, yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu. Etçil olduğu belirlenen çekirgenin tarıma zararlı böceklerle beslendiği belirlendi.

Çınar’a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıkonak köyünde çiftçiler, tarla biçerken yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda dev çekirge ile karşılaştı. Çekirgeyi yakalayan çiftçilerden Mahsun Atlı, bölgede ilk defa böyle bir çekirge gördüklerini söyledi.

Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteren dev çekirgenin erginlerinin boyunun 15 ila 20 santimetreye ulaşabildiğini söyledi.

Dev çekirge görenleri şaşırttı
Prof. Dr. Satar, “Geceleri aktif olarak avlanan etçil türlerdir. Tarıma zararlı böceklerle beslendiklerinden faydalı türlerdir. Avlarını yakalamak için ön bacaklarını kullanırlar. Bacaklarının üzerinde kuvvetli diken yapısında çıkıntılar vardır. Kurbanlarını boynundan veya arka bacaklarından yemeye başlarlar, aynı cinse ait bazı türler Afrika’da insanlar tarafından sevilerek yenen böcekler arasındadır. Bu dev çekirgeleri merak edenler, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Müzesi’ne gelerek görebilirler” dedi.
Dev çekirge görenleri şaşırttı


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