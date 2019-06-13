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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MANİSA (AA)
13.06.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Dev buhar kazanı yola çıktı! İzmir’den Aydın’a 5 günde gidecek…

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İzmir’in Aliağa Limanı'ndan Aydın'ın Söke ilçesine götürülen 95 tonluk dev buhar kazanı, yaklaşık 400 kilometrelik yolu, saatte ortalama 15 kilometre hızla 5 günde tamamlayacak.

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  • Dev buhar kazanının uzun yolculuğu
  • Dev buhar kazanının uzun yolculuğu
  • Dev buhar kazanının uzun yolculuğu
  • Dev buhar kazanının uzun yolculuğu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir'in Aliağa Limanı'ndan özel tasarım bir römorka yüklendikten sonra bir çekiciyle Aydın'ın Söke ilçesine taşınan 95 tonluk dev buhar kazanı, yaklaşık 400 kilometrelik yolu, saatte ortalama 15 kilometre hızla 5 günden tamamlayacak.

Yurt dışından ithal edildikten sonra 3 gün önce Aliağa'dan yola çıkan ve Söke'de yeni kurulan bir kağıt fabrikasında enerji üretimi için kullanılacak 30 metre uzunluğundaki dev buhar kazanının yüklü olduğu çekici, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçti.

Polis eskortu eşliğinden ilçeden geçirilen kazan için yollarda güvenlik tedbirleri alındı. Saatte ortalama 15 kilometre hızla taşınan dev kazanı gören ilçe sakinleri ve sürücüler, cep telefonlarıyla o anları fotoğrafladı.

Proje direktörü Efe Küçükkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada 3 gün önce Aliağa Limanı'ndan yola çıktıklarını belirterek, "Aliağa'dan Soma, Akhisar, Gölmarmara, Salihli istikametinden Turgutlu'ya geldik. Buradan da Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk istikametinden Söke'ye gideceğiz." dedi.

Aliağa'dan Turgutlu'ya kadar aracın geçebilmesi için yol üzerinde bulunan işaret ve tabelaların zarar görmemesi için söküldüğünü aktaran Küçükkaya, "4 mobese direği, 32 trafik işaret ve yön levhası sökülüp yeniden takıldı. 45 trafik ışığı direğinin de yönü çevrildi." diye konuştu.

Zorlu bir yolculuğa çıktıklarını dile getiren Küçükkaya, "Saatte ortalama 15 kilometre yol alıyoruz. Adeta bir kaplumbağa gibi ağır ağır hareket ediyoruz. Aracın virajlardan dönebilmesi için çok dikkatli bir şekilde ilerliyoruz." diye konuştu.

Küçükkaya, Söke'de yeni kurulan bir kağıt fabrikasında enerji sağlamak için kullanılacak dev kazanın buharla fabrikaya enerji sağlanacağını ifade etti.

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