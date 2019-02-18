Dev ahtapot ile bilinen Tarkan filmi hakkında detaylar

Tarkan filmi, kurgusal karakter Tarkan üzerine yazılmış Mars'ın Kılıcı isimli çizgi romandan uyarlanan 1969 yapımı fantastik Türk filmidir.

Tunç Başaran tarafından yönetilen film Sezgin Burak'ın Mars'ın Kılıcı adındaki çizgi romanına sadık kalınarak çekilmiştir. Tarkan serisinin ilk filmi olan bu filmde devam filmlerinde de olduğu gibi Tarkan karakterini Kartal Tibet canlandırmıştır.

Tarihsel film niteliği de taşıyan yapımda Avrupa Hun İmparatoru Attila, Vandal Kralı Genseriko ve Roma İmparatoru Valentinianus'un Savaş Tanrısı Mars'ın sihirli kılıcını el geçirme çabaları işlenmektedir.

Film, Karadeniz'in kuzeyini fetheden Avrupa Hunları'nın başbuğu Attila'nın yavaş yavaş Avrupa kıtasına yayılmaya başladığı günlerde geçmektedir. Avrupa'dan sonra bütün dünyaya hükmetmek isteyen Attila sadece Moro diye bir rahibin bildiği Savaş Tanrısı Mars'ın kılıcını da ele geçirmek istemektedir. Çünkü bu kılıcı kim ele geçirirse dünyaya da o hakim olacaktır. Savaş Tanrısı Mars yeryüzünden giderken bu kılıcı bir kayaya saplamıştır. Mars'ın kılıcı yüzyıllardır kendisini kayadan çıkarıp dünyanın hakimi olacak insanı beklemektedir. Hunlar'ın korkusundan dehşete düşmüş olan Avrupa hükümdarları da bir tek ümidin peşindedirler: Savaş Tanrısı Mars'ın kılıcı. Ancak ona sahip oldukları anda Attila'nın gücüne karşı durabileceklerine inanmaktadırlar.

Bir yandan Vandal ülkesinin vahşi, gözünü budaktan sakınmayan kralı Genseriko; diğer yandan sinsi, hunhar, çılgın Roma İmparatoru Valentinianus. Her ikisi de Attila'nın Avrupayı istila etmesine karşı koyabilmek için Mars'ın kılıcına sahip olabilme çabasındadırlar.

BAŞLANGIÇ NOKTASI HÜRRİYET GAZETESİ

1967 yılında Hürriyet'te çizilmeye başlanan Tarkan'ın halk arasında büyük bir popülarite kazanmasının ardından çizgi romanın filme aktarılması uzun sürmemiştir. 1968 yılında çekilen ve ilk Tarkan filmi olan Bozkırlar Şahini Tark-Han, serinin çizeri olan Sezgin Burak'tan izin alınmadan çekilmiştir. Eser sahibinden izin alınmadan çekildiği için "sahte" olarak tanımlanan bu yapım orijinal Tarkan serisine dahil edilmez.

Acar Film stüdyolarında hazırlanıp Arzu Film tarafından dağıtılan ilk orijinal filmse, Ertem Eğilmez yapımcılığında çekilmiştir. Tunç Başaran'ın yönetmenliğini yaptığı yapım Sezgin Burak'ın Mars'ın Kılıcı adlı çizgi romanından uyarlanmıştır.

Bu orijinal filmin yapım süreci sürerken Tarkan karakterini oynayacak oyuncuyu seçmek için bir yarışma düzenlenmiştir. Dönemin popüler yayımlarından Pazar dergisi tarafından düzenlenen bu yarışma sonucunda ise Ünal Şahin başrolü oynayacak kişi olarak tanıtılmıştır. Fakat Ertem Eğilmez ve Tunç Başaran tanınmamış bir kişinin filmde oynamasının riskli olduğunu savunarak Tarkan rolünü daha önce Karaoğlan rolüyle tanınmış olan Kartal Tibet'e vermişlerdir. Bunun üzerine Ünal Şahin başka bir şirket tarafından çekilen Tarkan: Canavarlı Kule adlı filmde yer almıştır. Sezgin Burak'ın çizgi romanları dışında bir senaryoyla çekilen bu film de tıpkı Bozkırlar Şahini Tark-Han gibi orijinal Tarkan serisine dahil değildir.