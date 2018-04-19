Detoks nedir? Yağ yakıcı 2 detoks tarifi

Detoks, modern yaşamın bir parçası olarak, soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz işlenmiş gıdalar ve deneyimlediğimiz günlük stres yoluyla vücudumuzda biriken zararlı toksinlerden kurtulmamızı sağlar. Bu toksinler, “hastalıklar” olarak adlandırdığımız koşulları geliştirmemizin sebebidir. Kendimizi hastalıktan korumak ve gençliğimizi, enerjimizi ve görünümümüzü yıllarca korumak için bu zehirli yükten kurtulmamız gerekiyor. Bu noktada birkaç gün süren detokslar yapmak kurtarıcı oluyor.

Detoks programları sağlığınızı ve enerjinizi yeniden kazanmanıza ve vücudunuzun yenilenmesine ve gençleşmesine izin verir. Temizleme programı sırasında destekleyici tedavileri artırarak daha etkili sonuçlar elde edebiliriz.

YEŞİL DETOKS

MALZEMELER:

3 bardak dondurulmuş doğranmış ananas

3 bardak taze bebek ıspanak

1 bardak dondurulmuş doğranmış muz

1 kereviz

1 yemek kaşığı. rendelenmiş taze zencefil (azla başlayın ve istenirse daha fazla ekleyin)

1 yemek kaşığı. Chia tohumları

Yarım limon suyu

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve pürüzsüz olana dek nabız atın. Blender karışımına yardımcı olmak için gerekirse biraz su veya meyve suyu ekleyin.

VEGAN DETOKS

malzemeler

1 su bardağı dondurulmuş meyveler

1 bardak organik ıspanak veya lahana

1/2 bardak muz, önceden soyulmuş, dilimlenmiş ve dondurulmuş

1 çorba kaşığı keten tohumu yemeği 1 su bardağı meyve suyu



YAPILIŞI



Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya ekleyin ve pürüzsüz olana kadar yüksek karıştırın. Çok kalınsa, daha fazla meyve suyu veya su ekleyin. Daha fazla tatlılık için fazladan dondurulmuş muz ekleyin. İki servis bardağını dökün ve tadını çıkarın.