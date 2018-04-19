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    Detoks nedir? Yağ yakıcı 2 detoks tarifi

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 16:24 | Son Güncelleme:

    Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte detoks tarifleri için araştırmalar yoğunlaştı. Son zamanlarda oldukça popüler olan ve çeşitli meyve-sebzelerin karşımı ile elde edilen detoks sularını evde de hazırlayabilmek mümkün. Peki detoks nedir? İşte hem zayıflamaya hem de sağlıklı bir vücuda katkı için araç olan detoksun tanımı ve iki farklı tarif!

    Detoks, modern yaşamın bir parçası olarak, soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz işlenmiş gıdalar ve deneyimlediğimiz günlük stres yoluyla vücudumuzda biriken zararlı toksinlerden kurtulmamızı sağlar. Bu toksinler, “hastalıklar” olarak adlandırdığımız koşulları geliştirmemizin sebebidir. Kendimizi hastalıktan korumak ve gençliğimizi, enerjimizi ve görünümümüzü yıllarca korumak için bu zehirli yükten kurtulmamız gerekiyor. Bu noktada birkaç gün süren detokslar yapmak kurtarıcı oluyor.

    Detoks programları sağlığınızı ve enerjinizi yeniden kazanmanıza ve vücudunuzun yenilenmesine ve gençleşmesine izin verir. Temizleme programı sırasında destekleyici tedavileri artırarak daha etkili sonuçlar elde edebiliriz.

    YEŞİL DETOKS

    MALZEMELER:

    3 bardak dondurulmuş doğranmış ananas
    3 bardak taze bebek ıspanak
    1 bardak dondurulmuş doğranmış muz
    1 kereviz
    1 yemek kaşığı. rendelenmiş taze zencefil (azla başlayın ve istenirse daha fazla ekleyin)
    1 yemek kaşığı. Chia tohumları
    Yarım limon suyu

    YAPILIŞI

    Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve pürüzsüz olana dek nabız atın. Blender karışımına yardımcı olmak için gerekirse biraz su veya meyve suyu ekleyin.

    VEGAN DETOKS

    malzemeler
    1 su bardağı dondurulmuş meyveler
    1 bardak organik ıspanak veya lahana
    1/2 bardak muz, önceden soyulmuş, dilimlenmiş ve dondurulmuş
    1 çorba kaşığı keten tohumu yemeği 1 su bardağı meyve suyu

    YAPILIŞI

    Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya ekleyin ve pürüzsüz olana kadar yüksek karıştırın. Çok kalınsa, daha fazla meyve suyu veya su ekleyin. Daha fazla tatlılık için fazladan dondurulmuş muz ekleyin. İki servis bardağını dökün ve tadını çıkarın.

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