Detayları ortaya çıktı... Adım adım takip!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MERSİN (AA)
06.02.2019 - 19:35, Son Güncelleme:

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Mersin'de dün düzenlenen operasyonla ele geçirilen 615 kilogram kokainin, Ekvador'dan yola çıkan bir geminin kente gelene kadar geçen 20 günlük sürede anlık takip edilip, 428 konteyner tek tek aranarak bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen ortak operasyonun detayları ortaya çıktı.

Ekvador'dan yola çıkan 428 konteyner yüklü bir gemide kokain olduğu istihbaratını alan ekipler, gemiyi 20 gün boyunca takibe aldı. Her hareketi saniye saniye izlenen gemiye limana girer girmez operasyon düzenlendi.

Tüm konteynerleri tek tek X-Ray cihazından geçiren ekipler, aramalarını muz yüklü 5 konteynerde yoğunlaştırdı.

530 PAKET HALİNDE

Konteyner içerisindeki muz kolilerini tek tek narkotik köpekleri "Tina" ve "Odin" ile arayan ekipler, köpeklerin tepki verdiği kolileri açarak 530 paket halinde toplam 615 kilogram kokain buldu.
Konteynerlerin sahiplerini de uzun süre takip eden ekipler, 4 şüpheliyi limana girer girmez gözaltına aldı.

Bu arada, bugüne kadar ele geçirilen en yüksek kokain miktarlarından birine ulaşıldığı bildirilen operasyonda polis ve gümrük muhafaza ekiplerinden yaklaşık 150 kişinin görev aldığı kaydedildi.

Öte yandan, zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. Mersin Uluslarası Limanı'nda dün düzenlenen operasyonda, muz konteynerinin içine gizlenmiş 530 paket halinde 615 kilogram kokain ele geçirilmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştı. 

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