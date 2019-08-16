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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
16.08.2019 - 18:23, Son Güncelleme:

Detaylar kan dondurmuştu... Çok konuşulan olayda yeni gelişme

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Detaylar kan dondurmuştu... Çok konuşulan olayda yeni gelişme

Üniversiteli Ahmet Emre Yıldır’a (23) 9 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunmakla suçlanan akrabası Vedat Tarhan (68) için ilk celsede verilen tahliye kararına savcı itiraz etti. Edirne Cumhuriyet Savcısı Yücel Salğin, mahkemeye gönderdiği yazıda, Tarhan için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Yıldır, yaşadığı bunalım nedeni ile geçen Nisan ayında evinin penceresinden atlayarak intihar etmişti.

TEKİRDAĞ Çorlu’da yaşayan Ahmet Emre Yıldır, aynı zamanda akrabası olan Vedat Tarhan tarafından 9 yaşından 18 yaşına kadar uğradığı cinsel istismarı askerlik dönüşü ailesine anlattı. Yaşadığı olaylar nedeni ile bunalıma girdiğini belirten Yıldır’a ailesi destek oldu. Yıldır savcılık başvurusu öncesi Tarhan ile görüştü. Tarhan ile görüşmelerini kayda alan Yıldır, kendisine yönelik cinsel istismarı anlatmasını sağladı. Tarhan’ın kendisine yönelik istismarını kayda alan Yıldır, geçen 6 Mart günü Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda, Tarhan ile yaptığı görüşmenin ses kaydı da yer aldı. Ancak soruşturma süreci ağır ilerledi. Savcılık başvurusunun üzerinden 52 gün geçmesine karşın Yıldır ifadeye dahi çağrılmadı. İçinde bulunduğu bunalımdan kurtulamayan Yıldır 29 Nisan günü, ailesi ile birlikte kaldığı 15. kattaki evin penceresinden atlayarak intihar etti.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Yıldır’ın intiharı sonrası savcılık soruşturması hızlandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tarhan, suçlamaları kabul etmedi. Tarhan hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Tarhan 1 Mayıs günü tutuklanarak cezaevine konuldu. Tarhan hakkında açılan dava Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Davanın 8 Ağustos’taki ilk duruşmasında Tarhan tahliye edildi.

EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Bayramdan hemen önce gelen tahliye kararı Yıldır’ın ailesini bir kez daha yıktı. Aile, İstanbul Barosu’na üye avukat Merve Uçanok aracılığı ile tahliye kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, Tarhan’ın sahibi olduğu köy evini 500 bin liraya satışa çıkardığı, kaçma hazırlığı yaptığı belirtildi. Tahliye kararının hukuka uygun olmadığı belirtilen Av. Uçanok  dilekçesinde “Mağdur, savcılık makamının soruşturmayı ilerletmeyişi, 52 gün boyunca istismar gibi bir iddianınım varlığı karşısında ifadesini almayışı sebebiyle intihar etmiştir” denildi. İtiraz başvurusunda, sanık Tarhan’ın, kendisine yönelik suçlamayı, ses kaydında kabul ettiği kaydedildi.  Sosyal medyada da yoğun tartışmalara konu olan tahliye ile ilgili savcılık da harekete geçti.

SES KAYDINA İŞARET ETTİ

Edirne Cumhuriyet Savcısı Yücel Salğin, mahkemeye gönderdiği yazıda Vedat Tarhan için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Savcılık yazısında, Yıldır’ın intihar ederek yaşamına son verdiği kaydedilerek “Ses kaydı içeriği dikkate alındığında, sanığın, vefat edene yönelik cinsel istismar teşkil eden eylemlerde birden fazla kez usunca bir süre bulunduğu…” ifadesine yer verildi. Savcılık yazısında, müşteki ve tanık ifadelerinin henüz alınmadığı belirtilerek, Tarhan’ın, akrabası olan bu kişileri etki altına alabileceği kaydedildi. Savcılığın itirazı yönünde mahkemece karar verilmesi durumunda Tarhan tutuklanarak yeniden cezaevine konulacak.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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