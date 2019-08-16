Detaylar kan dondurmuştu... Çok konuşulan olayda yeni gelişme
Üniversiteli Ahmet Emre Yıldır’a (23) 9 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunmakla suçlanan akrabası Vedat Tarhan (68) için ilk celsede verilen tahliye kararına savcı itiraz etti. Edirne Cumhuriyet Savcısı Yücel Salğin, mahkemeye gönderdiği yazıda, Tarhan için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Yıldır, yaşadığı bunalım nedeni ile geçen Nisan ayında evinin penceresinden atlayarak intihar etmişti.
TEKİRDAĞ Çorlu’da yaşayan Ahmet Emre Yıldır, aynı zamanda akrabası olan Vedat Tarhan tarafından 9 yaşından 18 yaşına kadar uğradığı cinsel istismarı askerlik dönüşü ailesine anlattı. Yaşadığı olaylar nedeni ile bunalıma girdiğini belirten Yıldır’a ailesi destek oldu. Yıldır savcılık başvurusu öncesi Tarhan ile görüştü. Tarhan ile görüşmelerini kayda alan Yıldır, kendisine yönelik cinsel istismarı anlatmasını sağladı. Tarhan’ın kendisine yönelik istismarını kayda alan Yıldır, geçen 6 Mart günü Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda, Tarhan ile yaptığı görüşmenin ses kaydı da yer aldı. Ancak soruşturma süreci ağır ilerledi. Savcılık başvurusunun üzerinden 52 gün geçmesine karşın Yıldır ifadeye dahi çağrılmadı. İçinde bulunduğu bunalımdan kurtulamayan Yıldır 29 Nisan günü, ailesi ile birlikte kaldığı 15. kattaki evin penceresinden atlayarak intihar etti.
MÜEBBET HAPİS TALEBİ
Yıldır’ın intiharı sonrası savcılık soruşturması hızlandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tarhan, suçlamaları kabul etmedi. Tarhan hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Tarhan 1 Mayıs günü tutuklanarak cezaevine konuldu. Tarhan hakkında açılan dava Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Davanın 8 Ağustos’taki ilk duruşmasında Tarhan tahliye edildi.
EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI
Bayramdan hemen önce gelen tahliye kararı Yıldır’ın ailesini bir kez daha yıktı. Aile, İstanbul Barosu’na üye avukat Merve Uçanok aracılığı ile tahliye kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, Tarhan’ın sahibi olduğu köy evini 500 bin liraya satışa çıkardığı, kaçma hazırlığı yaptığı belirtildi. Tahliye kararının hukuka uygun olmadığı belirtilen Av. Uçanok dilekçesinde “Mağdur, savcılık makamının soruşturmayı ilerletmeyişi, 52 gün boyunca istismar gibi bir iddianınım varlığı karşısında ifadesini almayışı sebebiyle intihar etmiştir” denildi. İtiraz başvurusunda, sanık Tarhan’ın, kendisine yönelik suçlamayı, ses kaydında kabul ettiği kaydedildi. Sosyal medyada da yoğun tartışmalara konu olan tahliye ile ilgili savcılık da harekete geçti.
SES KAYDINA İŞARET ETTİ
Edirne Cumhuriyet Savcısı Yücel Salğin, mahkemeye gönderdiği yazıda Vedat Tarhan için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Savcılık yazısında, Yıldır’ın intihar ederek yaşamına son verdiği kaydedilerek “Ses kaydı içeriği dikkate alındığında, sanığın, vefat edene yönelik cinsel istismar teşkil eden eylemlerde birden fazla kez usunca bir süre bulunduğu…” ifadesine yer verildi. Savcılık yazısında, müşteki ve tanık ifadelerinin henüz alınmadığı belirtilerek, Tarhan’ın, akrabası olan bu kişileri etki altına alabileceği kaydedildi. Savcılığın itirazı yönünde mahkemece karar verilmesi durumunda Tarhan tutuklanarak yeniden cezaevine konulacak.
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