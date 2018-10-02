Destici’den idam turu
BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’ye sunmak istediği ‘idam’ teklifi için parti gruplarını ziyaret ederek destek istedi.
Destici, önce MHP ardından da sırasıyla AK Parti, İYİ Parti grup başkanlarını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makamlarında ziyaret etti. Destici, MHP ile hemfikir olduklarını ifade ederken, AK Parti’nin öneriyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile değerlendirip karar bildirileceğini söyledi. Destici, idamı terör ve küçük yaşta çocukları, kadınları kaçırarak tecavüz ettikten sonra öldürenler için istediklerini söyledi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle