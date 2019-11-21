Destici: EYT hak mücadelesi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilikte yaşa takılanların erken emeklilik değil hak mücadelesi verdiklerini söyledi.
Destici dün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu: “Erken emeklilik değil, daha önce devlet tarafından kendilerine verilen hakkın yerine getirilmesini istiyorlar. Hepsi sanki 38 yaşında emekli olacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu da doğru değildir. Siz bugün emekli etme hakkı dahi verseniz devletteki memurların 60 yaşından önce emekli olmadığını görüyoruz. Çünkü emekli olduğunda maaşlar yarı yarıya düşüyor. Bunun maliyetiyle ilgili birtakım rakamlar konuşuluyor. Ben şahsen bu rakamların da gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Maliyetin, açıklanan rakamların çok altında olduğuna inanıyorum.”
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