Destici: AK Parti, MHP ve BBP ilkesel olarak bu ittifakta anlaştı

Destici, Mersin'deki programları kapsamında geldiği Tarsus ilçesinde, cuma namazını Fatih Mahallesi'ndeki Eski Cami'de kıldıktan sonra namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet etti.



Daha sonar Şehitkerim Mahallesi'ndeki Makam-ı Şerif Cami'sine giden Destici, burada cami avlusundaki Danyal Peygamber’in kabrine ziyaret edip dua etti.



Destici, ziyaretin ardından bir kıraathanede esnaflarla görüştü. BBP kurucu başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve şehitleri anma programı için kente geldiğini belirten Destici, bir takım ziyaretler de gerçekleştireceğini belirtti.



Parti olarak kuruldukları günden bu yana Türkiye'nin temel meselelerinde çözüm üretme gayreti içerisinde olduklarını belirten Destici, "Terör 30 yıldan fazla bir süredir devletimizin, milletimizin başının bir belası. Şu anda da terörün tüm unsurlarına karşı top yekün bir mücadele veriliyor hem içeride hem dışarıda. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Özellikle sınır ötesi harekat Afrin operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı bunlar çok doğru operasyonlar. İnşallah Suriye ve Irak'ın kuzeyinden PKK, YPG, DEAŞ ne varsa bütün terör örgütleri temizlenene kadar bu mücadele sürmeli." diye konuştu.



ABD ve batının 2 yüzlü davrandığını söyleyen Destici, şu değerlendirmede bulundu:



"Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz diye Afganistan, Irak, Libya, Suriye gibi pek çok İslam ülkesini yaktılar, yıktılar. Ya da ürettikleri terör örgütleri marifetiyle bunu gerçekleştirdiler. Öbür taraftan da teröre kol kanat geriyorlar. Suriye'de YPG'yi PYD'yi destekliyorlar. Her türlü silah ve lojistik destek veriyorlar. Orada ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) var. Onun vasıtasıyla bunu yapıyorlar. Biz başından beri bunu söyledik. Fırat'ın doğusu, batısı denmeden mutlaka PKK-YPG buradan temizlenmeli. Hatta o da yetmez CENTCOM buradan çıkarılmalı. Çünkü CENTCOM çıkmadan bu bölgeden yaşayan hiçbir kardeşimize rahat yüzü yok. Bunları buradan çıkarmamız lazım. Nasıl ki 100 sene önce kardeşçe yaşıyorsak yine aynı şekilde kardeşçe yaşamamız lazım. Bu emperyalist küresel güçlerin oyunlarına gelmemek lazım. Bölgenin zenginliklerini de yine bölgenin insanlarının istifade etmezi lazım."



"Suriye'de siyasi çözüm asla etnik veya mezhebi temele dayanmamalı"



Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran lideri Hasan Ruhani'nin Suriye'de ateşkesin sürmesi için 3'lü zirve yaptıklarını hatırlattı.



Suriye'de ateşkesin devam etmesi, toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi çözüm istediklerinin altını çizen Destici, "Siyasi çözüm asla etnik veya mezhebi temele dayanmamalı. Çünkü bir etnik temele veya mezhebi anlayışa dayanırsa o zaman siz kendiniz bölmüş olursunuz. Burası, Kürtler'in, Türkler'in, Araplar'ın, Sunniler'in veya Alevilerin dediğiniz zaman otomatikman bölmüş olursunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bütünlüğün muhafaza edilmesi lazım." dedi.



Ateşkes ve siyasi çözüm noktasında terör örgütlerinin masaya oturmaması gerektiğini ifade eden Destici, Türkiye'nin bugüne kadar kararlı durduğunu, bu kararlılığın sonuna kadar sürmesini istediklerini aktardı.



"AK Parti, MHP ve BBP ilkesel olarak bu ittifakta anlaştı"



Destici, hükumet sisteminin değişmesi noktasında "evet" dediklerini, Türkiye için daha hayırlı olacağını düşündüklerini bildirdi.

Sistem değişikliğinin Türkiye'nin hayrına ve menfaatine olacağının ileride görüleceğini vurgulayan Destici, "Zaten halk hayrına ve menfaatine olmadığı noktayı görürse destek vermez. Milli iradedir her şey. Halk yüzde 52 vermeseydi 'evet' geçer miydi? Seçimlerde de böyle. Herkesin milli iradeye saygı göstermesi lazım. Her vatandaşımızın oyu eşittir, kıymetlidir. BBP olarak 25 yılık bir siyasi partiyiz. Hep millet ne derse o dedik. Bundan sonra da millet ne derse o demeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



İttifaka da değinen Destici, şunları kaydetti:



"Cumhur ittifakında AK Parti, MHP ve BBP ilkesel olarak bu ittifakta anlaştı. Bu sadece 3 partiye münhasır bir şey değil. İsterse diğer partiler de yapabilir. Yapmaya da bilir. Bu bir zorunluluk değil. Ama bunun faydası şu olacak; barajdan dolayı temsilde adalet tam olarak yerine gelmiyor. Bu ittifak eden partiler barajı aşmış olacağı için temsilde adalette büyük oranda sağlanmış olacak. Yani her kesim meclise girmiş olacak. Meclis ne kadar güçlü olursa hem demokrasi güçlenecek hem de halkın talepleri oraya iletilecek ve çözüm üretilecek. Ne kadar farklı ses olursa mecliste sizin sesiniz o kadar farklı dile getirilir ve dolayısıyla da mağduriyet alanları ortadan kaldırılır. Bizim de bütün uğraş ve gayretimiz bu."



Destici, daha sonra vatandaşlarla sohbet edip ilçeden ayrıldı.