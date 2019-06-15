Destek konseri
Eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’in asitli saldırısı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek’in tedavisi için kadın dernekleri tarafından 17 Haziran’da Antakya’da bir konser düzenlenecek.
Konserden elde edilen gelir tedavi sürecindeki Özek ve ailesinin özel harcamaları için kullanılacak. 17 Haziran Pazartesi günü saat 20:00’de Antakya’daki Sümerler Amfi Tiyatrosu’nda yapılacak konseri Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu düzenliyor. Platform adına konuşan Hülya Kavuk şunları söyledi: “Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu olarak en baştan beri Berfin’in durumunu takip ediyoruz. Ailenin zor durumda olduğunu biliyoruz. Hem kadına yönelik şiddet hem de Berfin’le dayanışma için bir konser düzenlemek istedik. Kadın cinayetlerinin arttığı bir dönemde ortak mücadele ve hep beraber durabilmek için böyle bir konser düzenlemeye karar verdik.”
Hatay İskenderun’da 15 Ocak’ta Berfin Özek, dershaneden çıkıp evine gittiği sırada asitli saldırıya maruz kalarak yüzü tanınmaz hale gelmiş ve sağ gözünü de kaybetmişti. Saldırıyı düzenleyen Casim Ozan Çeltik hakkında kasten öldürmeye teşebbüsten açılan davanın ilk duruşması ise 4 Temmuz’da İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
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