Destek konseri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İdris EMEN
15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’in asitli saldırısı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek’in tedavisi için kadın dernekleri tarafından 17 Haziran’da Antakya’da bir konser düzenlenecek.

Konserden elde edilen gelir tedavi sürecindeki Özek ve ailesinin özel harcamaları için kullanılacak. 17 Haziran Pazartesi günü saat 20:00’de Antakya’daki Sümerler Amfi Tiyatrosu’nda yapılacak konseri Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu düzenliyor. Platform adına konuşan Hülya Kavuk şunları söyledi: “Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu olarak en baştan beri Berfin’in durumunu takip ediyoruz. Ailenin zor durumda olduğunu biliyoruz. Hem kadına yönelik şiddet hem de Berfin’le dayanışma için bir konser düzenlemek istedik. Kadın cinayetlerinin arttığı bir dönemde ortak mücadele ve hep beraber durabilmek için böyle bir konser düzenlemeye karar verdik.”

Hatay İskenderun’da 15 Ocak’ta Berfin Özek, dershaneden çıkıp evine gittiği sırada asitli saldırıya maruz kalarak yüzü tanınmaz hale gelmiş ve sağ gözünü de kaybetmişti. Saldırıyı düzenleyen Casim Ozan Çeltik hakkında kasten öldürmeye teşebbüsten açılan davanın ilk duruşması ise 4 Temmuz’da İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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