Derya Uludüz kimdir ve kaç yaşında?
Derya Uludüz, yayımladığı makaleler, köşe yazıları ve ekran karşısındaki söylemleri ile birçok vatandaşın araştırdığı isimler arasında yer almaya devam ediyor. Nöroloji alanında uzmanlığı bulunan Derya Uludüz, çocuk nörolojisi, erişken başağrısı, beyin damar hastalıkları alanlarına da hakimdir. Peki, Derya Uludüz kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Derya Uludüz 6 Mayıs 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Çocuk Nörolojisi, Başağrısı, Beyin damar hastalıkları alanlarında uzmandır.
Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim üyesidir. Algoloji ve Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı’nda çalışmaktadır. Çocuk nörolojisi, pediatrik ve erişkin başağrısı ve beyin damar hastalıkları polikliniklerinde aktif görev yapmaktadır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle