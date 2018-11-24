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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ADANA (İHA)
24.11.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Derya öğretmenin en acı Öğretmenler Günü

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Derya öğretmenin en acı Öğretmenler Günü

Adana’da yaşayan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Derya Can, polis memuru eşi Arda Can’ı göreve giderken geçirdiği kazanın ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kaybetti.

1,5 yaşındaki oğluyla hayata tutunan Derya Öğretmen için 24 Kasım Öğretmenler Günü, artık hatırlamak bile istemeyeceğini hayatının en büyük acısının yıldönümü oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Arda Can, 8 Haziran 2017 tarihinde operasyona gitmek üzere motosikletle yola çıktı ve bir otomobille çarpışarak kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Can, Adana Şehir Hastanesinde tedaviye alındı. 2 yıllık polis olan 1 çocuk babası Can, yaklaşık 6,5 ay boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Kasım’da hayatını kaybetti.

"ŞEHİT EŞİ OLMAK HEM ÇOK GURURLU HEM DE AĞIR BİR YÜK"

Eşini kaybettikten sonra zor bir süreç yaşadığını belirten Derya Can, "Eşimle liseden beri olan bir arkadaşlık sürecimiz vardı. Bazen abim, bazen kardeşimdi. Biz onunla her şeyi çok farklı paylaşıyorduk. Şu an 1,5 yaşında bir oğlumuz var ve her anlamda daha yalnız hissediyorum. Daha sorumluluk sahibi hissediyorum kendimi. Bu sorumluluklara tek başına üstlenmek tabi eşim olmadan çok daha zor. Ben sadece eşimi kaybetmedim ben arkadaşımı, sırdaşımı, yoldaşımı, her şeyimi kaybettim. Şehit eşi olmak hem çok gururlu hem de ağır bir yük" diye konuştu.

"24 KASIM BENİM İÇİN EŞİMİN HAYATINI KAYBETTİĞİ GÜNDÜR"

Şehit polis memuru Arda Can’ın rüyasında Hazreti Muhammed (s.a.v) ile birlikte Burak atına binip miraca yükseldiklerini gördüğünü söyleyen Derya Can, "Biz daha sonra bu rüyayı yorumlattık. Bu rüyanın anlamının direkt şehit olmaya işaret olduğunu söylediler bize. Bu rüyadan yaklaşık 8-9 ay sonra da trafik kazası geçirdi eşim. Çocuğumu tek başına yetiştirmek başlı başına bir sorumluluk. Her şeyden önce bu dünyadaki zorluklarla baş edebiliyorum. Ama eşimin yokluğu en büyük zorluk ve en büyük imtihan. Talihsiz bir durum. Artık benim için Öğretmenler Günü'nün çok bir önemi yok. Artık 24 Kasım benim için eşimin hayatını kaybettiği gündür" ifadelerini kullandı.

Derya öğretmenin en acı Öğretmenler Günü

"EŞİM HEP GÖREVDEYKEN HAYATINI KAYBEDECEĞİNİ DÜŞÜNÜRDÜ"

Can, eşinin görevdeyken hayatını kaybedeceğini düşündüğünü ifade ederek, "Bazen eve gelir oğluna bakar ağlardı. 'Sanki bir daha eve gelemeyecekmişim gibi hissediyorum. Sizin gözlerinize bir daha bakamayacakmışım gibi hissediyorum' derdi" dedi.

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