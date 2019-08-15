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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.08.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Derya Can'ı kahreden ölüm... Uzun süre kendine gelemedi

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Derya Can'ı kahreden ölüm... Uzun süre kendine gelemedi

Dünya Serbet Dalış Rekortmeni Derya Can, antrenman için bulunduğu Salda Gölü'nde bir kişinin ölümüne şahit olunca adeta yıkıldı. Derya Can'ın dalgıç ekibinin devreye girip cesedi çıkardığı anlarda 5 metrelik teknede olan Derya Can, büyük üzüntü yaşadı ve teknenin diğer ucuna oturup uzun süre hareketsiz bekledi.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli’nin Çivril ilçesinde oturan Hasan İlhan (29), eşi ve 2 çocuğuyla Yeşilova’daki Salda Gölü kenarındaki halk plajına geldi. Balon simit üzerine binerek göle açılan Hasan İlhan yüzme bilmediği için şişme simit üzerinden düşerek gölde çırpınmaya başladı. Bir süre sonra Hasan İlhan’ın çırpındığını gören eşi bağırarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan İlhan'ın eşi sinir krizi geçirirken sağlık ekipleri genç kadını ambulansa götürdü.

REKOR DENEMESİ İÇİN DALIŞ YAPIYORDU

Bu sırada Yeşilova Kaymakamlığınca Salda Gölü Kayadibi mevkisinde dalış yapan Derya Can'ın ekibinden yardım istendi. Bir süredir rekor denemesi için dalış çalışmalarını Salda Gölü'nde yapan Dünya Serbest Dalışçı Derya Can'ın dalış ekibindeki dalgıçlar tarafından bulunup 11 metre derinlikten çıkartılarak tekneye alınan Hasan İlhan’ın cenazesi kıyıya çıkarıldıktan sonra otopsi için hastaneye götürüldü.

Dalgıçların bulup çıkardığı teknede bulunan Derya Can ise o anlarda adeta kahroldu. Dalgıç ekibinin vakit kaybetmemesi için karaya çıkmadan ekiple birlikte bekleyen Derya Can, ceset çıkartılırken ise bakamadı. Teknenin diğer ucuna gidip oturan ve elini yüzüne kapatıp uzun süre hareketsiz kalan Derya Can, ceset jandarmaya teslim edildikten sonra tekneden ayrıldı.

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