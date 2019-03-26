Ders saatleri uzuyor mu?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Antalya'da uygulamaya koyduğu 40 dakika teneffüs uygulaması ile birlikte, milyonlarca veli ve öğrenci 'Ders saatleri uzuyor mu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, pilot uygulamayla hayata geçen 40 dakika teneffüs uygulamasıyla beraber ders süreleri uzayacak mı? 40 dakika teneffüs uygulaması nedir? İşte bazı bilgiler.
Antalya’daki 14 ilk ve ortaokuldaki öğrenciler, 40 dakika teneffüs uygulamasıyla ders aralarında da öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu’ndaki teneffüs süresini arttırmaya yönelik ilk uygulama olan ‘40 Dakika Ders, 40 Dakika Teneffüs’ projesi, ilköğretim öğrencilerinin gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Peki okullarda ders saatleri uzayacak mı? Herkesin son zamanda merak ettiği konu ile ilgili detaylar..
OKULLARDA DERS SAATLERİ UZUYOR MU?
Şimdilik uygulama sadece Antalya’da 14 okulda başladı. Bu çalışmayı yerinde görmek için pilot okullardan biri olan Antalya Kemer’deki Hacı Mehmet Saygın İlkokulu’nda. Bakanlık milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren uygulamanın hayata geçebileceği sinyalini verdi.
40 DAKİKA DERS 40 DAKİKA TENEFFÜS UYGULAMASI
İkinci eğitim-öğretim döneminde hayata geçen 40 dakika teneffüse öğrenciler çoktan alışmış. Zil çalınca havanın güzel olmasını fırsat bilenler bahçeye, resim veya müzik severler ise atölyelere koşuyor. Badminton, resim, müzik, halkoyunları, kick boks, futbol, judo, işaret dili gibi etkinlikleri halk eğitim merkezlerinden görevlendirilen öğretmenler; istop, satranç, masatenisi, seksek, yakartop, beştaş, yedi kiremit, mendil kapmaca, ip atlama gibi çalışmalarıysa sınıf öğretmenleri gerçekleştiriyor. Teneffüsler 40 dakikaya çıkınca okul saati de uzuyor. Eskiden 08.30-14.30 olan okul saatleri 08.20-16.00’ya alınmış. Bunlar gönüllülük esasına dayalı. Katılan öğretmenlere, aylık yaklaşık 700 TL ek ders ücreti ödeniyor.
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