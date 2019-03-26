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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.03.2019 - 20:33, Son Güncelleme:

Ders saatleri uzuyor mu?

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Ders saatleri uzuyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Antalya'da uygulamaya koyduğu 40 dakika teneffüs uygulaması ile birlikte, milyonlarca veli ve öğrenci 'Ders saatleri uzuyor mu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, pilot uygulamayla hayata geçen 40 dakika teneffüs uygulamasıyla beraber ders süreleri uzayacak mı? 40 dakika teneffüs uygulaması nedir? İşte bazı bilgiler.

Antalya’daki 14 ilk ve ortaokuldaki öğrenciler, 40 dakika teneffüs uygulamasıyla ders aralarında da öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu’ndaki teneffüs süresini arttırmaya yönelik ilk uygulama olan ‘40 Dakika Ders, 40 Dakika Teneffüs’ projesi, ilköğretim öğrencilerinin gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Peki okullarda ders saatleri uzayacak mı? Herkesin son zamanda merak ettiği konu ile ilgili detaylar..

OKULLARDA DERS SAATLERİ UZUYOR MU?

Şimdilik uygulama sadece Antalya’da 14 okulda başladı. Bu çalışmayı yerinde görmek için pilot okullardan biri olan Antalya Kemer’deki Hacı Mehmet Saygın İlkokulu’nda. Bakanlık milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren uygulamanın hayata geçebileceği sinyalini verdi.

40 DAKİKA DERS 40 DAKİKA TENEFFÜS UYGULAMASI

İkinci eğitim-öğretim döneminde hayata geçen 40 dakika teneffüse öğrenciler çoktan alışmış. Zil çalınca havanın güzel olmasını fırsat bilenler bahçeye, resim veya müzik severler ise atölyelere koşuyor. Badminton, resim, müzik, halkoyunları, kick boks, futbol, judo, işaret dili gibi etkinlikleri halk eğitim merkezlerinden görevlendirilen öğretmenler; istop, satranç, masatenisi, seksek, yakartop, beştaş, yedi kiremit, mendil kapmaca, ip atlama gibi çalışmalarıysa sınıf öğretmenleri gerçekleştiriyor. Teneffüsler 40 dakikaya çıkınca okul saati de uzuyor. Eskiden 08.30-14.30 olan okul saatleri 08.20-16.00’ya alınmış. Bunlar gönüllülük esasına dayalı. Katılan öğretmenlere, aylık yaklaşık 700 TL ek ders ücreti ödeniyor.

 

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