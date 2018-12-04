Ders kitaplarına sızanları üslubundan tanıdı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), ders kitaplarındaki Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gizli mesajlarını, argo kelimeleri, cinsiyetçi söylemleri temizlemek için tüm eğitim programlarını yenilerken, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilen FETÖ’cülerin başka isimler kullanarak ders kitaplarına yeniden sızmaya çalıştığını tespit etti. MEB Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Alpaslan Durmuş, bakanlığın ilk kez bu sene kitap taramalarında yapay zekâ intihal yazılım programını kullanmaya başladığını açıkladı. Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Durmuş, programa ilişkin şunları söyledi:

189 DERS KİTABINA VETO

“İntihal programında kullanılan yapay zekâya FETÖ’cü üsluplar tanıtıldı ve programın kitapları taramasının ardından birçok yayınevinin ders kitabı reddedildi. 15 Temmuz sonrasında 25 yayınevinin çalışma izni, 73 yazarın akreditasyonu, 189 ders kitabı ise iptal edildi. Taslak ders kitabı inceleme sürecinde görevlendirilen ve yaklaşık 37 bin alan uzmanından oluşan panelist havuzunda ilgili KHK’lar kapsamında 1802 panelist sistem dışı bırakıldı. Bu kişilerin piyasada gizli isimlerle, kayıtdışı ders kitabı yazımlarına girdikleri bilgisini aldık. Buna karşılık manuel incelemenin yanı sıra inceleme sürecinin başında ve sonunda olmak üzere iki kez intihal taraması ile ilk kez yapay zekâ taraması yaptık. Yapay zekâ, geçmişten günümüze yüz binlerce metin arasından yaptığı taramada farklı isimler adı altında bile olsa bu iki metnin üslup benzerliklerini tespit etti.

DÖRT KATMANLI TARAMA

Fırat Üniversitesi TEKNOKENT’inde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ‘intihal.net’ yazılım programı bakanlığımıza iki yıl süresince hibe edildi. Yazılım, dört katmanlı tarama yapıyor. İlk taramada sistem, genel internet ağı üzerindeki tüm Türkçe belgeleri tarıyor. 600 milyon Türkçe doküman, 500 bin akademik, 274 bin ise yayınlanmış tez incelendi. İkinci aşamada ise Talim Terbiye Kurulu’nun bugüne kadar onaylanmış tüm ders kitapları taranarak sisteme aktarıldı. 3 bin 400 ders kitabı ile piyasada bulunan 25 bine yakın FETÖ’ye ait eğitim materyali sisteme tanıtıldı.”

YASAKLILAR ‘KELİME ÇANTASI’NDA

Yeni müfredat için başvuran 1360 ders kitabı sistemdeki yerini aldı. Bunlarla birlikte sık kullanılan FETÖ’ye ait terimler, kelimeler, mesajlar ‘kelime çantası’ diye tanımlanan bir havuzda toplandı. Son aşamada ise argo, küfür, cinsiyetçilik, ırkçılık gibi ifadeler de ‘anahtar kelime’ olarak tanımlanarak yazılıma aktarıldı. Bu kapsamda yeni müfredat için başvuran ders kitaplarından 993 aday taslak kitap yapay zekâ tarafından dört katmanda tarandı. Tarama sonrasında 100’den fazla kitapta ‘sakıncalı’ olarak tanımladığımız benzerlikler bulundu. Bunlar, bakanlık içerisindeki uzmanlarımız tarafından tekrar incelemeye alındı. Uzmanlarımız 39 kitapta sorun gördü. Bunlardan 12 tanesi yasaklandı ve intihal gerekçesiyle 1 yıldan 5 yıla kadar bakanlığımıza tekrar başvuramama cezası verildi.

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