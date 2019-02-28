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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)
28.02.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Ders gibi sözler... İşte kahraman 'Efe'

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Adana'da Canan Şengel (48), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangından 'Efe' isimli kedisinin saçlarını çekiştirip uyandırması sonucu kurtuldu. Şengel, ''Dün gece uyurken kedim, patisiyle kafama vururdu daha sonra saçımı çekti. Ne olduğunu ilk anda anlamadım daha sonra dumanları alevleri görünce kendimi dışarı attım. Hayvanlara işkence yapan kişilere bu olay örnek olsun, onlar bizim en iyi dostumuz'' dedi.

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  • Yangından son anda kedisi sayesinde kurtuldu
  • Yangından son anda kedisi sayesinde kurtuldu
  • Yangından son anda kedisi sayesinde kurtuldu
  • Yangından son anda kedisi sayesinde kurtuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merkez Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesi’ndeki 11 katlı bir apartmanın 4’üncü katında oturan Canan Şengel'in evinde saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. 'Efe' isimli kedisinin saçlarını çekiştirmesi sonucu uyanan Canan Şengel panik içerisinde evden çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sokaktan geçen elektrik teli nedeniyle 4’üncü kattaki yangına merdivenli araçla müdahale edemedi. Halatla yukarı çekilen hortumla alevlere su sıkan itfaiye erleri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında evde mahsur kalan kedi ise itfaiye ekipleri tarafından banyoda bulunarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen Canan Şengel'e çağrılan ambulansta müdahale edildi.

KAHRAMAN KEDİ 'EFE'

Klimanın iç ünitesindeki elektrik arızasından dolayı çıkan yangından kurtulan Canan Şengel hayatını 8,5 yaşındaki kedisi 'Efe'nin kurtardığını söyledi.

Evi kullanılmaz hale gelen Şengel, "Efe, yatağa girdiğim zaman her gün başıma vurarak üzerimi örtmem için beni uyarır. Dün gece uyurken kedim, patisiyle kafama vururdu daha sonra saçımı çekti. Ne olduğunu ilk anda anlamadım daha sonra dumanları alevleri görünce kendimi dışarı attım. Kendi canımı ve evimdeki eşyaları hiç düşünmedim. İtfaiye ekipleri Efe'nin de kurtulduğunu söyleyince rahat bir nefes aldım. Hayvanlara işkence yapan kişilere bu olay örnek olsun, onlar bizim en iyi dostumuz" dedi.

Kedisiyle birlikte tekrar evine dönen Canan Şengel, kül içinde kalan eşyalarını görünce fenalık geçirdi. Kedisine tekrar sarılan Şengel, gözyaşlarını tutamadı. 

Ders gibi sözler... İşte kahraman Efe

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