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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
13.01.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Ders çalışmadığı için öldürmüştü! Korkunç ifadesi ortaya çıktı

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Ders çalışmadığı için öldürmüştü! Korkunç ifadesi ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde merdivenden düştüğünü söyleyip hastaneye götürdüğü oğlunu döverek öldürdüğü ortaya çıkan babanın ifadesinde, oğlunu süpürgenin demir sapı ile dövdükten sonra kalp masajı yaptığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Yılmaz, 2012 yılında evlendiği ve bir süre önce boşandığı Gülistan Özger’den olan Mertcan (6) isimli oğlunu 3 Ocak günü merdivenden düştüğünü söyleyerek hastaneye götürdü. Durumu ağır olan çocuk hastanede tedavi altına alındığında poposunda morluklar tespit edildi. Bunun üzerine baba polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorguda baba ödevini yapmadığı için oğlunun poposuna tokat attığını söyledi. Polis bu bilgi üzerine soruşturmayı derinleştirdiğinde babanın oğlunu ödev yapmadığı için süpürgenin demir sapı ile öldüresiye dövdüğünü ortaya çıkardı.

Baba gözaltına alınırken çocuk, olaydan 4 gün sonra tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan babanın ifadesi ise polisleri bile şok etti. Babanın ifadesinde, oğlunu ders çalıştırmak istediğini ancak çalışmayınca süpürgenin demir sapı ile onu dövmeye başladığını bir süre sonra dudakları moraran oğlunun yere düştüğünü belirterek, "Oğlum yere düşüp hareketsiz kalınca, korkup ona kalp masajı yaptım. Ancak hiç hareketlenmedi. Bunun üzerine kucağıma aldım. Kusmaya başladı sonra 112 geldi hastaneye götürdüm. Orada korkup dövdüğümü söylemeyip merdivenden düştü dedim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Zincirleme şiddet uygulamış

Bu arada, zanlının eşi, diğer çocuğu ve annesinin de ifadeleri alındı. Yapılan görüşmelerde zanlının eşine ve diğer çocuklarına da sürekli şiddet uyguladığı, eşinin de bu yüzden ondan ayrıldığı belirlendi. Annesinin alınan ifadesinde de oğlunun kendisine şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi. Zanlının ayrıca 10'a yakın suç kaydı olduğu, eski eşini tehdit ederek çocuklarının velayetini aldığı belirlendi.

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