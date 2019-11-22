Ders başı için sayılı günler kaldı... Ara tatil sonrası okullar ne zaman açılıyor?
18 milyon öğrenci için 9 gün sürecek olan ilk ara tatil dönemi geçtiğimiz hafta başladı. Kasım ara tatilinin son günlerine doğru gelinmesiyle birlikte, okulların açılacağı tarih gündeme geldi. Özellikle, tatil dönüş planlarını şekillendirecek olan öğrenci ve veliler, ilk ara tatilin hangi gün biteceğini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Kasım ilk ara tatili kaç gün sonra bitecek? İşte, merak edilen bilgiler.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) tarafından öğrenciler için hazırladığı etkinlik planları ile beraber ilk ara tatil devam ediyor. Tatiline devam eden öğrenciler, bir yandan da ilk ders zilinin çalacağı tarihi sorguluyor. İşte, MEB takvimine göre, kasım ilk ara tatilinin biteceği tarih.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
"Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak.
YARIYIL VE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
MEB'DEN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNE YENİ DÜZENLEME
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), rehberlik ve araştırma merkezlerinin sunduğu hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla kurum açma şartlarını yeniden düzenledi.
MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmeliğe göre, 2023 eğitim vizyon belgesinde yer alan rehberlik ve araştırma merkezlerinin yeniden yapılandırılması maddesi kapsamında, rehberlik ve araştırma merkezlerinin sunduğu hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla kurum açma şartlarına kolaylık getirildi.
Değişiklik, rehberlik ve araştırma merkezinin bulunmadığı bölgelerde, rehberlik ve araştırma merkezi açılarak rehberlik hizmetleri ile eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin sunulabilmesini amaçlıyor.
Rehberlik ve araştırma merkezinin açılabilmesi için hizmet vereceği bölgenin toplam yerleşim birimi nüfusunun önceden en az 200 bin olması gerekirken, nüfus şartı 150 bin olarak düzenlendi.
Yerleşim birimi ile hizmet veren en yakın rehberlik ve araştırma merkezi arasındaki mesafenin önceden en az 150 kilometre olma şartı da 100 kilometre olarak değiştirildi.
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