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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ - STUTTGART
27.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Derman yeteneklerini Almanya’da sergiledi

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Derman yeteneklerini Almanya’da sergiledi

Türkiye'nin 8x8 ilk yerli ve milli taktik tekerlekli zırhlı taşıyıcısı DERMAN, İngiltere’de geçtiği NATO testlerinin ardından Almanya’da boy gösterdi.

Daimler’in Stuttgart’ta düzenlediği ve üç gün süren Zırhlı Lojistik Destek Aracı Gösterisi’nde DERMAN büyük beğeni topladı. Özel olarak hazırlanmış zorlu arazi koşullarında düzenlenen gösteriye başta 4x4 ve 6x6 olmak üzere çok çeşitli zırhlı askeri araçlar katıldı. Üç gün boyunca süren şovda DERMAN da yeteneklerini sergiledi. NATO üyesi ülkelerden askeri gözlemcilerin de katıldığı gösteride katılımcılar araçları test etme fırsatı buldu.

NATO ORDULARINA SATACAĞIZ

Etkinlik sırasında Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık şunları söyledi: “Prototipimiz oldukça ilgi gördü ve beğenildi. Asıl hedefimiz DERMAN’ın önümüzdeki dönemde TSK’nın envanterine katılması ancak diğer ülkelerden gelecek taleplere de hazırız. Ordumuzun bu yönde ihtiyacını olduğunu biliyoruz ve bu ihtiyacı karşılayacak kapasitemiz var. Üç yıllık bir çalışmanın ardından bu aracımızı ürettik. Yerli imkanlarla ve hiçbir teşvik almadan geliştirdiğimiz bu aracımızın Türk ordusu dışında da NATO orduları ile diğer ülkelere satışını hedefliyoruz.”

Derman yeteneklerini Almanya’da sergiledi

DERMAN, zırhlı araçların, mühimmatların harekât bölgesine taşınması, kumanda merkezleri gibi yapıların istenen yerlere götürülmesi amacıyla üretildi. 8X8 araçta, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir güç üretebilen motor yer alıyor. Yüzde 60 dik eğim ve yüzde 30 yan eğimli arazide hizmet verebiliyor.

Koluman Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Önder Ege de, TSK’nın zırhlı araç taşıyıcısı anlamında ihtiyacı olduğunu ve DERMAN’ı da bu ihtiyaçtan yola çıkarak ürettiklerini ifade ederek, “DERMAN ve onun gibi yenilikçi araçların TSK’nın envanterine katılmasının oldukça faydalı olacağına inanıyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığımızın yapmış olduğu yenilikçi çalışmalara destek olmak amacıyla, taşın altına elimizi koymaktan asla kaçınmıyoruz” dedi.

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