Derinlik restleşmesi

Türk ve ABD askeri heyetleri Suriye’de Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan ‘güvenli bölge’ toplantısı için dün, 12 günlük aranın ardından Milli Savunma Bakanlığı’nda ikinci kez bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı toplantının resmen başladığını, “Suriye’nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan ‘güvenli bölge’ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara’da başlamıştır” açıklamasıyla duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna girme kararlılığını vurgulamasından sonra yapılan ikinci toplantıda ana gündemi ağırlıklı olarak güvenli bölgenin derinliği konusu ile bölgenin kimin denetiminde olacağı ve terör örgütü PYD/YPG’nin elindeki silahların toplanması konuları oluşturdu.

ABD 15 KM’DEN YANA

23 Temmuz’daki ilk toplantıda Türk tarafı kontrolün Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) olmasını ve Suriye sınır hattının Fırat’ın doğusuna denk gelen kesiminde güvenli bölge derinliğinin coğrafi konuma göre 30-40 kilometreye kadar inmesini talep etmişti.

ABD ise bölge kontrolünün kendi liderliğinde oluşturulacak bir koalisyon gücünde olmasını ve derinliğin ise 15 kilometre ile sınırlı tutulmasını istiyor.

ABD, Türkiye’nin sınırın bazı noktalarında güvenlik noktası kurabileceğine sıcak bakabileceği mesajı da vermişti. ABD’nin dün de toplantının başında benzer öneriyi gündeme getirdiği ve Türk tarafının bunu ilk toplantıda olduğu gibi reddettiği öne sürüldü. Türkiye kendi denetiminde olmayan güvenli bölgede PYD/YPG varlığının devam edeceği gerekçesiyle ABD’nin önerisine karşı çıkıyor.

Terör örgütü YPG/PKK’ya verilen tüm silahların toplanması ve bölgedeki mevzi, tünel, sığınak gibi tahkimatın imha edilmesi de Ankara’nın talepleri arasında yer alıyor. Türkiye silahların toplanması ve güvenli bölgenin terör örgütünden temizlenmesinin çok fazla uzamayacak şekilde net bir takvime bağlanmasında da ısrarlı. Bir yetkili, “Münbiç’teki (Menbiç) gibi bir süreci kesinlikle kabul etmeyeceğimizi ABD makamlarına başından beri ilettik. Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları Türkiye’nin kararlılığını ortaya koyuyor” dedi.

İLK GÜN 7 SAAT SÜRDÜ

ABD ile dün başlayan ‘güvenli bölge’ toplantısının ilk günkü oturumu yaklaşık 7 saat sürdü ve saat 17.00’de sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı, ilk günkü toplantının ardından, “Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü (dünkü) kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın (bugün) Milli Savunma Bakanlığı/Ankara’da devam edilecektir” diye açıklama yaptı. Edinilen bilgiye göre toplantının ilk gün müzakerelerinde ‘netice’ olarak tanımlanabilecek bir gelişme sağlanmadı. Ancak Türk tarafının konunun zaman açısından çok fazla uzatılmaması gerektiğine dair mesajlar verdiği öğrenildi.

‘ABD İÇİN SON ÇARE’

AMERİKAN Washington Post gazetesi, ABD askeri heyetinin Türkiye’ye ziyaretiyle ilgili analiz haberinde bunun ABD yönetimi açısından Fırat’ın doğusuna Türkiye’nin askeri operasyonunu engellemek için son çare olduğunu ileri sürdü. Gazeteye göre ABD heyeti, sınırın güneyi boyunca 14 kilometre derinliğinde 140 kilometre uzunluğunda bir güvenli bölge formülü önerdi. Öneriye göre terör örgütü YPG’nin çekileceği bu bölgede ABD-Türk askeri güçleri de ortak devriye yapacak. Ancak gazete Türkiye’nin en az 32 kilometre derinlikte ısrar ettiğini de hatırlattı.