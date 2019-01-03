'Derin Kavga'yla ilgili flaş açıklamalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Derin Kavga'yla ilgili flaş açıklamalar
GeriGündem 'Derin Kavga'yla ilgili flaş açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
03.01.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

'Derin Kavga'yla ilgili flaş açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Derin Kavga'yla ilgili flaş açıklamalar

Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen ve Derya Can’ın Salda Gölü dalışları sonrası mahkemelik olmasının ardından Ercümen ve Can cephelerinden peş peşe açıklamalar geldi.

Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen, Salda Gölü’nde 26 Ekim 2018’de tatlı su paletsiz değişken ağırlıkla dalış rekorunu kırdı. Rekorun ardından Derya Can, 24 Kasım’da aynı yerde 68 metreye dalarak Ercümen’in rekorunu kırmış oldu. Ercümen, kendi rekorunu geride bırakan Derya Can’ın dalışının etik olmadığını açıklamıştı. Ercümen’in yaptığı açıklama sonrasında Derya Can Göçen’in sosyal medyadan kendisine ağır eleştriler yönelttiğini iddia ederek, mahkemeye başvurdu ve mahkeme birer aylık tedbir kararı almıştı.

Dünya Şampiyonu iki sporcunun mahkemelik olmasının ardından ilk açıklama Şahika Ercümen’in avukatından geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Şahika Ercümen hakkında çeşitli yayın organlarında çıkan haberler hakkında her ne kadar sessizliğimizi korumak istesek de, aslı olmayan konularla ilgili bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık.

Bayrağımızı göklerde dalgalandıran, 9 dünya rekoru kırmış milli sporcu Şahika Ercümen’in uğramış olduğu sözlü saldırılar, ithamlar ve hakaretler sonrasında, delilleri ile birlikte başvurumuzu yaptık ve ilgili koruma kararını aldık. Ardından takip eden süreçte müvekkile karşı taciz barındıran ifadelerin devam etmesi sebebiyle yine aynı mahkemeden koruma kararının uzatılmasını talep ettik ve mahkeme bu talebimizi de hukuka uygun bularak, koruma kararını 60 güne uzattı. Yaklaşık 45 gün önce müvekkilim lehine alınan bu karar hala devam etmektedir. Amacımız ise bu gibi şiddet içeren söz ve davranışlara karşı susmamak ve “dur” demektir. Bu konuda sessiz kalmayı tercih eden müvekkilim, başarıları ve toplum yararına yaptığı/yapmayı planladığı işler ile anılmak istemekle birlikte, şiddetin her türlüsüne “dur” denmesi temennisindedir.

Burada ilgili kişilerin sadece kamuoyunda gündem olabilmek niyetiyle hareket ettikleri açıktır. Kendilerinin hiçbir hakarete uğramamış olmalarına karşın, yalnızca kanundaki ‘kadınların her koşulda korunmasını hassasiyeti’nden yararlanarak müvekkilimiz aleyhine bir başvuru yapılmıştır. Bu başvurunun hiçbir delil olmadan yapıldığını belirtmemiz gerekir. Söz konusu bu başvuruyu ve iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Sürecin takipçisi olacağımızı da belirtiriz.”

DERYA CAN'IN AVUKATINDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili bir açıklama da Derya Can'ın avukatı Fatih Bulut'tan geldi.

Bulut'un açıklamaları şöyle:

"Sporcular arasında tatlı bir rekabetin ve hırsın bulunması ise yine toplum tarafından olumlu karşılanabilecek bir durumken bu hırsın etik değerleri hiçe sayarak diğer tarafa zarar verme amacı taşıması ne bizim ne de toplumumuz tarafından onay görmesi mümkün değildir.

Özetle sporda hırs etik değerler üzerine kurulu ise değerlidir. Onun dışındaki hırsı kaldırın ve ondan sonra adalete karşı koyacak hiçbir güç kalmayacaktır. Şahika hanımın müvekkil aleyhine almış olduğu tedbir kararı müvekkilin dünya rekoru kıracağı günden bir gün önce alınmış olması dahi buradaki niyete ortaya koymuştur. Yine bu kararın Şahika hanım tarafından sosyal medyada paylaşılması müvekkilin rekor denemesi öncesi motivasyonunu düşürme kastıyla yapıldığı açıktır. Zira Şahika hanım tarafından sosyal medyada yapılan paylaşım üzerine gerek Şahika hanımın kendi çevresi gerekse takipçileri tarafından müvekkilim hakaret ve tehditlere maruz kalmıştır.

Hakaret ve tehditler uzunca bir süre son bulmadığı için yasanın amacına uygun olarak tarafımızca Şahika hanım aleyhine koruma tedbiri talep etmek zorunda kaldığımızdan , talebimiz sayın mahkeme tarafından kabul edilmiştir."

Sualtı kavga
Sualtı kavga
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (03.01.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AKOM’dan şiddetli kar yağışı uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Araştırma görevlisini öldüren cani adliyeye sevk edildi…

Ceren için gözyaşları sel oldu!