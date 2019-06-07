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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
07.06.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Derin gözyaşlarıyla uğurlandı

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Derin gözyaşlarıyla uğurlandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kalp krizinden yaşamını yitiren halkla ilişkiler bölümü mezunu Derin Erpulat (26), ailesi, yakınları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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  • Genç yaşta ölen Derin, gözyaşlarıyla uğurlandı
  • Genç yaşta ölen Derin, gözyaşlarıyla uğurlandı
  • Genç yaşta ölen Derin, gözyaşlarıyla uğurlandı
  • Genç yaşta ölen Derin, gözyaşlarıyla uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kentteki bir kolejin müdiresi Didem Erpulat ile cıvata üreten firmanın yöneticilerinden Tevfik Erpulat çiftinin iki kızından büyüğü olan Derin Erpulat, salı gecesi, İzmir'in Çeşme ilçesindeki evlerinde kalp krizi geçirdi.

Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erpulat'a kalp masajı yapıldı. Ardından İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Erbulat, kurtarılamadı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan ve kendisine iş kurmaya hazırlanan Derin Erpulat'ın ani ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Derin gözyaşlarıyla uğurlandı
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GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Derin Erpulat için, İzmir'in Alsancak semtindeki Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, genç kızın annesi ve babasının yanı sıra, lise ve üniversiteden arkadaşları, acılı çiftin iş arkadaşları ile akrabaları katıldı.

Cenaze töreninde, baba Tevfik Erpulat ayakta güçlükle durabilen eşi Didem ve kızı Defne Erpulat'ı sarılarak, teskin etmeye çalıştı. Erpulat çiftinin çalıştığı iş yerlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve birçok kişi, cenazeye çelenk gönderdi.

Tabutu güllerle bezenen talihsiz Derin Erpulat, öğlen kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından, Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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