'Derhal ve koşulsuz tahliye edilmeli'

Erkek, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Berberoğlu’nun dosyasının Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde olduğunu anımsatarak, yüksek yargıçların, Anayasa’ya ve hukuka uygun karar vereceğine inandıklarını kaydetti. Erkek, şunları söyledi: “Bu karar, geciktirilmeden verilmelidir. Aksi, açıkça Anayasa’ya, yasa koyucunun iradesine, amacına aykırılık teşkil eder ve bir hak gaspıdır. Bu adaletsizliğe derhal son verilmelidir ve Sayın Enis Berberoğlu hakkındaki dava durmalı, kendisi de derhal ve koşulsuz olarak tahliye edilmeli, özgürlüğüne kavuşmalı, yemin töreninde bizlerle birlikte olmalıdır.”



EREN ERDEM’İ ZİYARET EDEMEDİK

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem’in de tutuklandığını anımsatan Erkek, milletvekilleri olarak Erdem’i cezaevinde ziyaret edemediklerini, bu konudaki başvurularının, cezaevi koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.