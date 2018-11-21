'Derhal bırakın'
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demirtaş hakkında AİHM’nin verdiği kararı değerlendirerek, “AİHM’nin kararı önemlidir. Hukukun üstünlüğünün gereği olarak bu kararın yerel mahkemelerce bir an önce karara bağlanması gerekir. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere tüm tutuklu arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.
Buldan, partisinin grup toplantısında şunları söyledi: “AİHM’nin kararı bizim tarafımızdan memnuniyetle ve coşkuyla karşılandı. İki yılı aşkındır hem Selahattin Demirtaş hem Figen Yüksekdağ hem de rehine olarak tutulan tüm arkadaşlarımız; Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel buradan ismini sayamadığım tüm arkadaşlarımız iki yıldır rehine olarak tutuluyor. HDP’de siyaset yapan binlerce kadın, cezaevlerinde rehine olarak tutulmaktadır.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle