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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)
25.05.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Dereye uçmaktan 'son anda' kurtuldu

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Dereye uçmaktan 'son anda' kurtuldu

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde karların erimesi sonucu su seviyesi yükselen Barhal Deresi taştı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, ahşap yaya köprüleri yıkıldı. Çöken köy yolunda yerel sanatçı Bahattin Bıçakçı, otomobiliyle dereye düşmekten son anda kurtuldu.

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  • Dereye uçmaktan son anda kurtuldu
  • Dereye uçmaktan son anda kurtuldu
  • Dereye uçmaktan son anda kurtuldu
  • Dereye uçmaktan son anda kurtuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yusufeli ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yüksek bölgelerdeki karlar eridi. Kar sularıyla birlikte debisi yükselen Barhal Deresi taştı. Taşkın nedeniyle ilçede bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Bıçakçılar köyünde ahşap yaya köprüleri yıkıldı. Kazım Karabekir Mahallesi Ahlat mevkisinde ise yol taşan dere nedeniyle hasar gördü.

Dereye uçmaktan son anda kurtuldu

Altıparmak köyünün yolu dereye çöktü. Yerel sanatçı Bahattin Bıçakçı, çöken yolu son anda fark edince otomobille dereye düşmekten son anda kurtuldu. Enerji nakil hatlarında oluşan hasar nedeniyle ilçenin elektriği de kesildi. AFAD ve Belediye ile Özel İdare ekipleri ilçede hasar tespit çalışması başlattı.

Bu arada, Yusufeli ilçe merkezi yakınında ise su seviyesi yükselen Barhal Deresi ve Çoruh Nehri üzerine çelik halatlarla kurulan ahşap asma köprülere çıkan vatandaşlar, manzarayı seyrediyor. 

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