Derede kaybolan polis, 58’i dalgıç 430 kişi ve helikopterle aranıyor... Derede kelepçe bulundu

Maçka’da 22 Mart Perşembe günü şüpheli aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı. Kazada akıntıya kapılıp kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın bulunması için başlatılan arama çalışmasına 8'inci günde devam edildi. AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan görevlilerle polis ve jandarmadan oluşan 430 kişilik ekip, kayıp polisi arama çalışmalarını sürdürdü.

Ekip, kazanın meydana geldiği Çatak Köprüsü mevkisinden başlayıp denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere’de polis Ayan’ı aradı. 58 dalgıcın suda dalış yaptığı aramalara 2 helikopter de havadan eşlik ediyor. Değirmendere’nin denizle birleştiği alana ise ağ gerildi. Dalgıçlar dere ile denizin birleştiği alanda arama gerçekleştiriyor.

Suda akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın annesi Ayşe, babası İsmail ve kardeşi Muhammet Ayan da bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Kazanın meydana geldiği yerde Türk Kızılayı tarafından kurulan çadırda bekleyen acılı aile, bir an olsun bölgeden ayrılmıyor.

DEREDE KELEPÇE BULUNDU

Ekip otosunun dereye düştüğü alanda iş makinesi ile yapılan kazı sırasında 1 kelepçe bulundu. Kayıp polise ait olduğu sanılan kelepçenin bulunmasının ardından o alanda çalışma yoğunlaştırıldı.

1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS DE YARALANMIŞTI

Kaza, 22 Mart’ta saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmendere’ye uçtu. Kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak kayboldu.