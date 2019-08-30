Derede bulunan 2 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı: 'Korktum ve kaçtım'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDerede bulunan 2 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı: 'Korktum ve kaçtım'
GeriGündem Derede bulunan 2 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı: 'Korktum ve kaçtım'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet İNAN- Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa) (DHA)
30.08.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Derede bulunan 2 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı: 'Korktum ve kaçtım'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Derede bulunan 2 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı: 'Korktum ve kaçtım'

Bursa'da Kirmasti Deresi'nde bir gün arayla cansız bedenleri bulunan Cem Fidan (25) ve Cengiz Meral'in (29), olaydan 1 gün önce arkadaşları H.K. (30) ile cep telefonu üzerinden iletişime geçtikleri ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.K.'nın ifadesinde, ''Cem ve Cengiz ile dere kenarına gittik. Cem dereye girdi ve boğulma tehlikesi yaşadı. Cengiz de koşarak suya atladı. Daha sonra ikisi de gözden kayboldu. Ben yüzme bilmiyorum, boğulduklarını düşünerek korktum ve kaçtım'' dediği öğrenildi.

Mustafakemalpaşa'daki Kirmasti Deresi kenarında iki gün önce bölgede gezenler bir erkeğin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan kişinin sağlık görevlilerince yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince yapılan kontrolde cesedin Cem Fidan'a ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dün akşam saatlerinde yine bölgede gezen bir grup, dere kenarında bir erkek cesedi daha bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin Cengiz Meral'e ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemede Cengiz Meral'in Cem Fidan'ın arkadaşı olduğu belirlendi. Ayrıca Meral'in ailesinin 1 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

'BOĞULDUKLARINI DÜŞÜNEREK KORKTUM VE KAÇTIM'

Polis ekipleri iki arkadaşın ölümü ile ilgili başlattığı soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler ikilinin, olaydan 1 gün önce cep telefonu üzerinden arkadaşları H.K. ile iletişime geçtiğini belirledi. H.K.'nın adresini belirleyen polis ekipleri, evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan H.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

H.K.'nin sorgusunda "Cem ve Cengiz ile dere kenarına gittik. Cem dereye girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Cengiz koşarak suya atladı. Daha sonra ikisi de gözden kayboldu. Ben yüzme bilmiyorum, boğulduklarını düşünerek korktum ve kaçtım'' dediği öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
FETÖ’nün Malezya sorumlusu Türkiye’ye getirildi
Bakan Akar'dan önemli açıklama: 'Bizzat görmek istiyoruz'
'Cumhuriyeti canımız pahasına koruyacağız'
Adana’da törende çelenk krizi! Belediye Başkanı gecikti, vali izin vermedi