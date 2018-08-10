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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gökhan İÇKİLİ-Emre KOLTUK/DHA
10.08.2018 - 00:28, Son Güncelleme:

Dere yatağındaki yapılaşma gündemde: "Zihinsel dönüşüm ihtiyacımız var"

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Dere yatağındaki yapılaşma gündemde: "Zihinsel dönüşüm ihtiyacımız var"

Ordu’da şiddetli yağışla birlikte dere yataklarının üzerindeki 7 köprünün yıkılması, yüzlerce ev, işyeri ve aracın zarar görmesi dikkatleri bir kez daha yapılaşmaya ve önlemlere çevirdi. Ordu’daki felaketi yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iklimin değiştiğine vurgu yaparak, “Dolayısıyla bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut, gerek işyeri yapımı ile alakalı bundan sonrasında hassas olmamız gereken bir konu” dedi.

ORDU’da Cevizdere, önceki gün şiddetli yağışla birlikte yatağından taşarak afete yol açtı. Bu taşkınları hesaba katmayıp dere yatağına ya da yakınlarına bina yapanlar ile Cevizdere üzerindeki köprüler büyük hasar gördü.

YETKİLİLERE DE UYARI

Yaşanan tahribatı ve çarpık yapılaşmayı, olay yerinde incelemeler yapan yetkililer de yaptıkları açıklamalarla ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, inceleme için gittiği Ordu’da dün yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’la birlikte inceleme yaptı. Fuat Oktay, devletin bütün imkânlarıyla Ordu halkının yanında olduğunu vurguladıktan sonra şu bilgileri aktardı: “Hasarın boyutu alt seviyelerde. 66 konut, 264 işyeri yeri ve 60 araç zarar gördü. Ailelerimiz de dahil, su baskını yaşanan konuklarımız da dahil hiç kimse mağdur edilmeyecektir. Biz vatandaşlarımızın, Ordulu hemşehrilerimizin yanındayız.

İklim değişiyor ve Türkiye de bu değişimden ister istemez payını alıyor. Dolayısıyla bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut, gerek işyeri yapımı ile alakalı, bundan sonrasında hassas olmamız gereken bir konu. Bundan sonrasında da çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Yani burada her bir vatandaşımızın, belediyelerimizle ilgili birimlerimizin çok daha hassas olmasını özellikle arzu ediyoruz. Buna hazırlıklı olmak zorundayız; yani afet olduktan sonra değil, olmadan önce tedbirlerimizi almak zorundayız. Bu anlamda da gerekli dönüşüme, önce zihinsel boyutta sonra da yapısal anlamda bunu gerçekleştirmek zorundayız. Zaten kentsel dönüşüm ve kırsal dönüşüm projelerimiz de bunun parçası.”

Dere yatağındaki yapılaşma gündemde: Zihinsel dönüşüm ihtiyacımız var

7 KÖPRÜ YIKILDI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da Fatsa, Ünye, Perşembe ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olan sel sonrası 100 mahallede heyelan meydana geldiğini ifade etti. Enver Yılmaz, 10 dere ve ırmakta taşkın meydana geldiğini kaydederek, “Ordu’nun bazı ilçelerinde yaşanan selde 75 adet menfez ve 7 köprü kullanılamaz hale geldi” dedi.

Dün Ordu’nun  Ünye ilçesindeki Tabakhane deresi taşınca Tabakhane Köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu.

Dere yatağındaki yapılaşma gündemde: Zihinsel dönüşüm ihtiyacımız var

ÇOCUKLARIMLA YÜZEREK ÇIKTIK

FATSA’da Saraycık Mahallesi’nde Elekçi Irmağı kenarındaki alanda yaşayan mevsimlik tarım işçileri, olası bir taşkından dolayı Necip Fazıl Kısa Kürek Anadolu Lisesi Yurdu’nun bahçesine yerleştirildi. Türk Kızılayı da selden dolayı mağdur olan mevsimlik işçilere yemek dağıttı ve 100 çadır, 300 battaniye ve 300 yatak yardımında bulundu. Ankara’dan fındık toplamaya gelen Deniz Ozanoğlu, selde taşan dere sularının çadırlara dolduğunu anlatarak, “Çadırdaydık, yağmur bir anda ve şiddetli başladı. Dere taşarak çadırlarımıza doğru geldi. Çadırları sel götürdü. Elimize ne alabildiysek çoluk çocuk kaçtık. En yüksek tepeye çıkmaya çalıştık. Her şeyimiz orada kaldı” diye konuştu. Yalıköy semtindeki Cin Deresi’nin taşması sonucu evini su basan İsmet Karakuş, “Bir anda sel suları geldi. Su birdenbire gelip, evin içine girdi. Su seviyesi bir anda benim boyumu aştı. Çocuklarımla birlikte yüzerek evden çıktık. Komşularımız bizi çekerek aldı. Çok mucizevi bir şekilde kurtulduk. Evimde hiçbir şeyim kalmadı. Tüm eşyalarım gitti. Artık evde kalma şansımız yok. Perişan olduk. Dün akşam komşuda kaldım, bu akşam nerede kalacağım belli değil” dedi.

Evi sular altına kalan Aysel Selamet ise yaşadıklarını “O anda evde yoktuk. Oğlum birkaç eşya kurtarmak için eve girmek istedi. Su seviyesi neredeyse boyuna geliyordu. Eve giremedik. Her tarafı insan boyu su ile kaplanmıştı. Evimin kullanılacak hiçbir tarafı kalmadı. Her şeyim, tüm eşyalarım gitti. Oğlum birkaç eşyayı dışarı çıkarmış ama onlar da kullanılamayacak halde. Neyimiz varsa gitti” diye anlattı.

Dere yatağındaki yapılaşma gündemde: Zihinsel dönüşüm ihtiyacımız var

İKİZCE’DEN ACI HABER GELDİ

Ordu’nun İkizce ilçesinde aşırı yağıştan dolayı meydana gelen heyelanda Bayram Sekmen (56) hayatını kaybetti.

Saat 17.00 sıralarında Aşağı Seğmenli Mahallesi’nde şiddetli yağmurdan dolayı yol çöktü. Bayram Sekmen, sel sularıyla birlikte çöken toprakta kayboldu. Mahalleye ulaşan AFAD ve itfaiye ekipleri, Bayram Sekmen’in cansız bedenine ulaştı.

Dere yatağındaki yapılaşma gündemde: Zihinsel dönüşüm ihtiyacımız var

TEHLİKE GEÇMEDİ

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde, bugün yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Dere yatağındaki yapılaşma gündemde: Zihinsel dönüşüm ihtiyacımız var

DENİZDE FINDIK ADALARI

ORDU’da selden en fazla etkilenenler fındık üreticileri oldu. Bölgede birçok fındık bahçesinde hasat edilip harmanlara serilen fındıklar sele karışıp gitti. Bir kısmı çamura karışan fındıklar toprağa gömülürken selle birlikte Karadeniz’e akan yaklaşık 250 ton fındık denizin yüzeyini kapladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendislerinin yer aldığı üç ekip, en çok fındık kaybının yaşandığı Çaybaşı ilçesine bağlı 16 mahalledeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yaptı. İlk incelemelerde, 26 bin dekar tarım arazisinin 1419 dekarlık bölümünde hasar oluştuğu görüldü. İlçede 15 çiftçiye ait 20 dekarlık arazide ise heyelan meydana geldiğini tespit eden ekipler, toplanmış ve dalda bulunan tonlarca fındığın zarar gördüğünü kayıt altına aldı.

ÇİFTÇİNİN BORCU ERTELENECEK

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, selden etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçlarının, il ve ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde erteleneceğini açıkladı. Pakdemirli, “İl ve ilçe müdürlüklerimizdeki görevli teknik personelimiz, bölgede ön hasar tespit çalışmalarını yürütmektedirler" dedi.

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