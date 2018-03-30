Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Dere yatağında hareketsiz bulunan minik Ali Efe öldü

    Dere yatağında hareketsiz bulunan minik Ali Efe öldü

    DHA
    30.03.2018 - 09:35 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolduktan sonra dere yatağında hareketsiz bulunan Ali Efe Ulusoy (6), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Toslak Mahallesi'nde oturan Ali Efe Ulusoy, dün sabah evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi çocuklarını aramaya başladı. Akraba ve komşuların da katıldığı arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çocuğun dereye düşüp suya kapılmış olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını mahalleden geçen Dutluk Deresi ve çevresinde yoğunlaştırdı. Ekipler, Ali Efe Ulusoy'u bir süre sonra dere yatağında hareketsiz halde buldu. Bulunduğu yerden çıkarılan Ali Efe, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Ali Efe Ulusoy'un cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Etiketler: dere yatağı , öldü , çocuk , No Mobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri