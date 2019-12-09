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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ (DHA)
09.12.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

Dere yatağında 50 bin av tüfeği fişeği bulundu

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Dere yatağında 50 bin av tüfeği fişeği bulundu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama faaliyeti sırasında dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Derecik ilçesinde arazi arama-tarama faaliyeti yapan ekipler, dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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