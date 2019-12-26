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Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın) (DHA)
26.12.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Dere taştı, Bartın- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı

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Dere taştı, Bartın- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Göçgündemirci Köyü'ndeki derenin taşması sonucu Bartın- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, alternatif yola yönlendirildi.

Bartın'da 2 gündür devam eden yağmurda metrekareye 47 kilogram yağış düştü. Aralıksız devam eden yağmur nedeniyle bu sabah Amasra'nın Göçgündemirci Köyü'ndeki dere taştı. Taşkın yüzünden Bartın- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı.

Sürücüler ise alternatif yola yönlendirildi. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yol üzerinde çalışma yaparken köydeki dere kenarında bulunan bazı evler ile bahçelere sel suları girdi. Ekipler, yolu trafiğe açma çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Kurucaşile'ye bağlı köylerde ise yağmur nedeniyle derelerin taşma noktasına geldiği öğrenildi.

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