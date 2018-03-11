3 BİN 300 TERÖRİST ETKİSİZ

“AFRİN mücadelesinde bugünkü rakam, 3 bin 300 terörist etkisiz hale getirdik. Mücadele kararlılıkla devam ediyor. Teröristlerden arındırdığımız alanın büyüklüğü 900 kilometrekareyi aştı, 1000 kilometrekareye yaklaşıyoruz. Bakın bu mücadele bedelsiz olmaz. Çünkü biz 1000 yıldır bu toprakları kanlarımızla sulayarak vatanımız haline getirdik, şimdi de yine aynı şekilde koruyabiliriz. Bizim yaptığımız sadece haklıya hakkını haine de cezasını vermekten ibarettir. Asıl bunu yapmazsak milletimizden aldığımız emanete sahip çıkmamış oluruz. Bizim şu anda topraklarımız ne kadar, 780 bin kilometrekare. Peki biz buraya nereden geldik; 18 milyon kilometrekareden geldik. Devamlı kaybettik, devamlı verdik. Ama kimse o kaybedenlere hesap sordu mu?

ASLA İHTİMAL VERMEDİM

Bolulu Aşık Dertli ne diyor: “Şahinim var, bazlarım var. / Ördeğim var, kazlarım var. / Yare tenha sözlerim var. / Diyemem ağyara karşı.” Biz de kimini söyleyebildiğimiz kimini söyleyemediğimiz pek çok şey yaşadık. Önümüze hangi engellerin çıkarıldığını, ayağımıza hangi çelmelerin takıldığını, çevremize hangi tuzakların örüldüğünü teker teker anlatmaya kalksak derdimiz Bolu Dağı’nı aşar. Milletimiz arka planda yaşananları görse de görmese de o engin sezgisiyle hep hakkın yanında, haklının yanında yer almıştır. Özellikle son 4-5 yıl hepimiz için çok zor geçti. Hiç kimsenin bir yandan ibadetle, bir yandan eğitimle uğraşırken diğer yandan böylesine bir ihanetin içine düşebileceğine asla ihtimal vermedim. Haddinizi aşmayın diyenlere, hadlerini bildire bildire bugünlere geldik.

MEYDANI BOŞ BIRAKMAMALI

Din adına konuşmak bana belki yakışmayabilir, ama bir Müslüman olarak dinime zafiyet getirenlere karşı konuşmak da hakkımdır. İlahiyatçılarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Din İşleri Yüksek Kurulumuz, ilahiyat fakültelerimiz bir araya gelip şuralarıyla gereken cevabı bunlara vermeli, meydanı da boş bırakmamalı. Ümmeti bölmek isteyenler, FETÖ gibi, bölmeye çalışmadılar mı? O da kürsülerden din adına konuşuyordu.”

salamura olmaktan nasıl

KURTULDUKLARINI ÖĞRENSİNLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın “Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız” sözlerine yanıt verdi: Hafıza tazelemek isteyenler, yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler, masal yerine iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi’nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek buraları terk ettiklerini çok iyi öğrensinler.”

‘TÜRKİYE’Yİ YÖNETECEK BİRİSİ VARSA O BENİM’

İktidara geldiğimizde attığımız her adımda bize olmaz dediler, yapamazsınız, başaramazsınız dediler, hatta daha ileriye gidip haddinizi aşmayın ha dediler. IMF ile masaya oturduğumuzda bizi yönetmeye kalktılar. Sen paranı alıyor musun, ona bak, bizi yönetmeye kalkma. Türkiye’yi yönetecek birisi varsa o da benim. Ondan sonra IMF bizden borç istedi, 5 milyar dolar, verin dedim. Bugün borç alan yarın da emir alır, ecdadımız böyle söylemiş.

MAVİ BERE DAĞITILDI

AK Parti Bolu 6. İl Olağan Kongresi Karaçayır Spor Salonu’nda yapıldı. Kongrede delegeler ve ziyaretçiler, salona girerken dağıtılan ve komandoların kullandığı mavi bereleri taktı. Salonda Afrin mesajlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuflajlı dev posteri ile ‘Kudüs’ün sultanı, BM’nin Köroğlusu’ ve Kabe fotoğraflı ‘İslam’ın son kalesi Türkiye’ yazılı pankartlar dikkat çekti. Erdoğan, kongredeki konuşmasından önce salonun önünde toplanan halka seslendi.

Erdoğan, Sakarya’da da kongre salonunun önünde toplanan kalabalığa seslendi. Kalabalığı içinden genç bir kadının annesinin fotoğrafını taşıdığını gören Erdoğan, ”Anamı gösterip de beni ağlatma, dur. Allah Rahmet etsin. Onun için analarınızın kıymetini iyi bilin” diye seslendi.