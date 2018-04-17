Depresyon belirtileri nelerdir? Depresyondan kurtulma yöntemleri nelerdir?

Depresyon, ruh durumumuzu, duygularımızı ve davranış biçimimizi etkileyen, ruhsal bir rahatsızlıktır. Depresyon insanları farklı alanlarda etkiler. Depresyonun belirtileri ve alanları şu şekildedir:

Duygular boşluk hissi, üzüntü, çaresizlik ve moral bozukluğundan oluşur. Kimi daha çabuk sinirlenir. Çaresizlik, umursamazlık ve daha önce çok aktif olduğu konulara ilgiyi yitirmek olağandır. Tedirginlik, huzursuzluk ve endişe de belirtiler arasında yer alır.

Davranışlara örnek olarak insiyatifsizlik, sabırsızlık, sosyal olarak kendini geri çekme ve pasiflik gösterilebilir. En kolay işler bile gözde büyür, yapılması mümkün olmayan bir hale dönüşür. Kişi sabah yataktan kalkmaya zorlanır. Dışarıdan bakıldığında asık suratlı ve donuk bir insan görüntüsü verir.

Düşünceler - Kişi kendine, dünyaya ve geleceğe olumsuz bir gözle bakar. İnsanın kafası ya olmuş ya da olmasından endişe ettiği olaylarla meşgul olur. Kişinin kendini suçlaması ve değersiz görmeye başlaması, belli başlı belirtilerdendir. Dikkat toplama zorluğu çekmeye başlar. Kimileri hayatına son vermeyi düşünür.

Bedensel tepkiler - Enerji eksikliği, uykusuzluk ve iştahsızlık bunlardandır. Diğer belli başlı belirtiler, mide bulantısı, baş dönmesi ve değişik ağrılardır. Birçok kişide, cinsel istek azalması görülür.

Depresyon, yukarıda bahsedilen semptomların bir bileşimi olarak kendini gösterir, yoğunluğu ve derecesi ise kişiden kişiye değişir. Bazıları için tek bir kez yaşanan bir olay olarak kalırken, başkalarında tekrar tekrar ortaya çıkar. Depresyon diğer ruhsal rahatsızlıklarla aynı anda da görülebilir.

DEPRESYONDAN KURTULMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bir depresyon ne kadar sürer?

Normal olarak bir kaç hafta veya ay. Ciddi depresyonlar, çoğunlukla uzun süreli hastalık dönemi anlamına gelir ama doğru tedavi, bu süreyi büyük bir miktarda azaltabilir.



Depresyonlu dönemler hep tekrarlanacak mı?

Depresyon rahatsızlığı olanların yarısından fazlasında, depresyonun tekrarlandığı görülmektedir. Bu durumlarda tedavi, depresyonun tekrar ortaya çıkmasını engelleyebilir.



Ne zaman doktordan yardım istemek gerekir?

Eğer evde, iş yerinde veya okulda sorunlarınız oluyorsa ve bu sorunlara bir süredir devam etmesine rağmen çözüm bulamıyorsanız, doktora başvurup yardım istemelisiniz. Eğer ara sıra intihar etmeyi düşünüyorsanız, hiç beklemeden yardım istemelisiniz.



Depresyon sırasında intihar etme tehlikesi ne kadar büyüktür?



Depresyonda olanların çoğu intihar girişiminde bulunmaz. Ancak, intihar edenlerin büyük bir bölümü muhtemelen bir süredir depresyonla boğuşmuşlardır. Yakınlarınızdan birinin intiharı düşündüğünden şüpheleniyorsanız, bu soruyu doğrudan kendisine yöneltmeniz gerekmektedir. Kişinin cevabı ‘evet’ ise, bu kişiyle doktora gitmeyi düşünmelisiniz.