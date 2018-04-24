Depresyon artıyor

Depresyon halen en yaygın hastalıklar arasında yer alıyor. Erkeklerde yaşam boyu hastalanma riski %10, kadınlarda ise %20-25. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2016’da 8 milyon 656 bin 513 kişi ruh ve sinir hastalıkları nedeniyle muayene oldu. Bir önceki yıl bu rakam 7 milyon 915 bin 911 kişiydi. Muayene sayısı bir yılda 740 bin 602 kişi arttı. 2012 yılında 37 milyon 351 bin 187 kutu olan antidepresan kullanımı, 2015’de 43 milyon 563 bin 596 kutuya ulaştı. 2016 yılının ilk 9 ayında 33 milyon 638 bin 916 kutu antidepresan içilmişti.

Türkiye Psikiyatri Derneği Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi’nden Prof. Dr. Figen Karadağ, antidepresan kullanımı artışındaki en önemli nedeninin performans uygulamaları ve kısa sürede muayene edip hızlıca tanı koymak zorunluluğu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karadağ, “Daha uzun sürede görüp ilaca başlamayı ertelediğim çok vakam oluyor. Hafif şiddette depresyonda, görüşme yapıp psikoterapi ya da egzersiz önerip tekrar çağırmak, ilaç başlamayı ertelemek mümkün. Toplumsal belirsizlikler, geleceği görememek, ekonomik problemler, stres ve başa çıkamama başvuru sıklığını artırıyor” dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi’nden psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Sibel Çakır, “Çok fazla hasta görmek zorunda kalan hekimler ilaç tedavisini öncelikli uygulamak durumunda kalıyor. Antidepresan tedavi başlandıktan sonra bunun takibinin psikiyatristçe yapılamaması da önemli sorun” dedi.