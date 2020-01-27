MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDepremde hasar gören cezaevi tahliye edildi
GeriGündem Depremde hasar gören cezaevi tahliye edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 10:57,Son Güncelleme:/

Depremde hasar gören cezaevi tahliye edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Depremde hasar gören cezaevi tahliye edildi

Elazığ depreminde hasar gören Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan mahkumların tamamın nakledildi.

Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremde çeşitli kısımlarında hasar oluşan Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi kısa sürede boşaltıldı. Adalet Bakanlığı teknik ekiplerinin incelemesinin ardından tahliyesine karar verilen cezaevinde bulunan 814 mahkum ve tutuklu 24 saat içerisinde nakledildi.
Cezaevinde bulunan 814 mahkum ve tutuklunun 200’ü Gaziantep İslahiye, 500’ü Kahramanmaraş Türkoğlu ve 114’ü ise Şanlıurfa'da bulunan cezaevlerine nakledildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, cezaevindeki bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarına biran önce başlanılacağı kısa sürede bitirileceği öğrenildi.

Cumartesi günü mahkum yakınlarına açıklamada bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, tahliye işleminin ardından onarımın 15-20 gün süreceğini ifade etmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle