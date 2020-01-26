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Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

Depremde başına düşen sac parçasıyla hayatını kaybetti

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Depremde başına düşen sac parçasıyla hayatını kaybetti

Elazığ'daki depremde yaşamını yitiren Güven Kartal'ın (38) sarsıntı sırasında oturduğu kıraathaneden dışarı çıkarken çatıdan başına sac parçasının düşmesi sonucu öldüğü belirtildi.

Cuma akşamı meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki Sivrice merkezli depremde Güven Kartal yaşamını yitirdi.

1,5 yıllık evli olan Güven Kartal'ın deprem sırasında kıraathanede oturduğu, sarsıntıyla birlikte dışarı çıkarken çatıdan düşen sac parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kartal'ın cenazesi, dün yakınları tarafından Sancaklı Köyü'nde toprağa verildiği öğrenildi.

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